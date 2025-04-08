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Борг перед ВДЕ зменшується, але потребує остаточного врегулювання, – інвестори

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Борг перед ВДЕ зменшується, але потребує остаточного врегулювання, – інвестори
Бізнес очікує на стабільне фінансування для запуску нових проєктів
фото: depositphotos.com

Попри часткове погашення заборгованості перед ВДЕ, інвестори закликають владу пришвидшити повні розрахунки

Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг, Кабінет міністрів та Верховна Рада мають прискорити реалізацію заходів, спрямованих на нормалізацію розрахунків в галузі ВДЕ. Про це повідомляють компанії-члени Комітету з енергетики Європейської Бізнес Асоціації. 

«Бізнес вітає ухвалені рішення та кроки, що дозволили покращити ситуацію з розрахунками з інвесторами ВДЕ», – йдеться в заяві.

Згідно з повідомленням, учасники ринку ВДЕ відзначають зростання впевненості щодо реалізації державою її цілей стратегічного розвитку зеленої енергетики.

«Інвестори починають будувати нові потужності у 2025 році та готові прискорити чи розширити обсяг реалізації проєктів за наявності стабільного та повного фінансування», – повідомляють в ЄБА.

Однак зазначається, що реалізації нових проєктів заважає ще досі наявний борг в розмірі 23 млрд грн.

«Ці кошти важливо повернути інвесторам, оскільки гроші будуть фактично одразу реінвестовані в будівництво нових вітрових електростанцій та установок зберігання енергії», – підкреслюють інвестори.

Повідомляється, що борги за попередні роки наразі виглядають так: 2022 – 14 млрд грн (63% рівень розрахунків), 2023 – 0,4 млрд грн (99% рівень розрахунків), 2024 – 7,2 млрд грн (86%).

«Держава має продовжити рух назустріч виконанню зобов’язань перед інвесторами та шукати шляхи до вирішення боргових проблем, щоб забезпечити максимальну відбудову енергетичного потенціалу України та покращити енергетичну безпеку», – підкреслюють інвестори.

Як повідомлялося, компанія Укренерго планує до кінця 2025 року виплатити всі накопичені борги перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.

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Теги: бізнес будівництво енергетика електроенергія борг

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