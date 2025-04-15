Роман Анзін: Держава має підтримати експорт, а не лише захищати внутрішній ринок

Металургія залишається одним із китів українського експорту – Анзін

Генеральний директор компанії Vartis Роман Анзін в інтерв’ю наголосив, що в умовах воєнної економіки фокус державної політики має зміщуватися з простого «захисту виробника» на активну підтримку експорту.

«Ми часто чуємо про захист національного виробника. Але в сучасному світі недостатньо закрити ринок митами чи квотами. Потрібні інструменти підтримки тих, хто готовий виходити на зовнішні ринки», – вважає Анзін.

Серед необхідних кроків він називає експортне фінансування та страхування ризиків, дипломатичні домовленості про технічні стандарти та взаємне визнання сертифікації, інвестиції в логістику – відновлення портів, покращення залізничної мережі, західних транзитних переходів.

Анзін також наголошує, що українські компанії вже інтегруються в європейські ланцюги поставок.

«Український метал використовується у великих проєктах, і якщо ми підтягнемо екологічні й технічні стандарти – зможемо зміцнити ці позиції», – підсумовує він.