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Чому 17-й пакет санкцій завис? Що відбувається за лаштунками ЄС

glavcom.ua
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ЄС не погодив 17-й пакет санкцій проти РФ
фото: depositphotos.com

Нових рішень щодо військової або фінансової допомоги цього разу ухвалено не було

На засіданні Ради ЄС у Люксембурзі 14 квітня міністрам закордонних справ не вдалося досягти згоди щодо ухвалення 17-го пакету санкцій проти Росії.

Деякі держави-члени, зокрема Литва, закликали включити до нового пакета обмеження, що були вилучені з попереднього – зокрема, санкції проти «Росатому», російського скрапленого газу та так званого «тіньового флоту».

Однак Угорщина заявила про відмову підтримати додаткові енергетичні та персональні обмеження на тлі триваючих переговорів між Вашингтоном і Москвою. Розгляд пакета перенесено на травневе засідання.

Заборону імпорту російського скрапленого газу до Євросоюзу потенційно могло б компенсувати зростання постачань з боку США. Водночас Білий дім не дав згоди на відповідну пропозицію Єврокомісії, що включає також взаємне обнулення мит між ЄС і США.

Російський ракетний удар по Сумах, що спричинив численні жертви серед цивільного населення, створив емоційне тло для обговорення питання підтримки України. Представники ЄС наголосили, що атака була навмисною і злочинною – на відміну від оцінки президента США Дональда Трампа, який назвав її «помилкою».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав ЄС посилити тиск на Кремль, пришвидшити постачання озброєнь, особливо систем протиповітряної оборони, а також сприяти прискоренню євроінтеграції України.

Нових рішень щодо військової або фінансової допомоги цього разу ухвалено не було. Водночас очільниця європейської дипломатії Кая Каллас повідомила, що вже забезпечено дві третини фінансування ініціативи з передачі Україні двох мільйонів боєприпасів на суму 5 мільярдів євро. Перші постачання розпочнуться найближчим часом.

Міністри також обговорили підготовку до розміщення в Україні сил стримування. Хоча до цієї ініціативи долучилися кілька держав-членів, сам Європейський Союз як організація участі в ній не бере.

Крім того, Кая Каллас підтвердила позицію керівництва ЄС щодо небажаності участі представників країн-кандидатів у святкуванні 9 травня у Москві. Водночас вона закликала лідерів країн-членів відвідати Київ у цей період як жест солідарності з Україною.

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Джерело
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Теги: санкції фінансування Європейський союз росія Україна

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