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    Через страйк робітників завод BMW простоює вже понад тиждень

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    Німецька марка недовипустила кілька сотень машин через протест металургів - Через страйк робітників завод BMW простоює вже понад тиждень
    Німецька марка недовипустила кілька сотень машин через протест металургів
    Фото з відкритих джерел

    У ПАР страйкують робітники BMW

    Південноафриканський завод BMW простоює понад тиждень через страйк робітників металургійного комбінату. Конвеєр із виробництва кросоверів BMW X3 зупинений через брак комплектуючих, і терміни перезапуску фабрики невідомі. Про це пише motor.

    Найбільша національна профспілка металургів ПАР (NUMSA) оголосила страйк 5 жовтня і зажадала у керівництва підвищення зарплати на 8% і її щорічної індексації на 2%.

    Представники NUMSA стверджують, що страйк виявився єдиним виходом, оскільки керівники металургійних заводів не бажали йти на поступки. У профспілці NUMSA перебуває близько 155 тис. осіб, так що якщо сторони не дійдуть компромісу, зупиниться не тільки завод BMW, але і інші підприємства.

    Федерація чорної металургії та машинобудування пропонує робочим погодитися на разове підвищення заробітної плати на 4,4%, індексацію на 0,5% в 2022 році і на 1% у 2023 році, але їх такі умови не влаштовують.

    Станом на 13 жовтня втрачена вигода BMW склала 700 автомобілів – саме стільки машин не було випущено через відсутність запчастин.

    Інших автопромисловців ситуація з можливою нестачею металу турбує, але в компаніях Ford, Volkswagen і Toyota заявили, що страйк їх поки не торкнувся. Втім, якщо простій металургійних заводів триватиме понад два тижні, то порушення ланцюжків постачань відіб'ється і на інших автомобільних корпораціях.

    Нагадаємо, ArcelorMittal – найбільша сталеливарна компанія Європи – оголосила про тимчасове припинення виробництва. Йдеться відразу про декілька заводах, а головна причина такого рішення – у високій вартості енергоносіїв.

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    Теги: профспілка машинобудування завод протест страйк Volkswagen Toyota BMW
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    Через страйк робітників завод BMW простоює вже понад тиждень