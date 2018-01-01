Будівельна галузь України за рік зросла на 21%

Підприємства виконали будівельні роботи більш ніж на 101 млрд грн

За підсумками 2017 року підприємства України виконали будівельні роботи на суму 101,1 млрд грн, індекс будівельної продукції по відношенню до 2016 року склав 20,9%. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook. [READ_MORE]



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Підприємства виконали будівельні роботи більш ніж на 101 млрд грн

За підсумками 2017 року підприємства України виконали будівельні роботи на суму 101,1 млрд грн, індекс будівельної продукції по відношенню до 2016 року склав 20,9%. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

«У 2017-му будівельна галузь була на підйомі, маючи стабільно гарні показники протягом всього року. За підсумками року підприємства виконали будівельні роботи більш ніж на 101,1 млрд грн. Об’єми будівництва зросли на 21% у порівнянні з 2016-м. І є усі перспективи, щоб у 2018-му така тенденція збереглась», - сказав він.

Парцхаладзе нагадав, що у 2017 році була прийнята низка важливих законодавчих змін у рамках дерегуляції будівництва, що також суттєво вплинуло на розвиток галузі. Він підкреслив важливість продовжувати роботу у цьому напрямі, а також контролювати якість самого будівництва.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 73,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 17,1% та 9,7% відповідно.

За підсумками року будівництво інженерних споруд зросло на 26,3%, будівель – на 16,1%.