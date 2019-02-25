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    Економіка та фінанси

    «Це сором і ганьба»: Кравчук поскаржився на відсутність президентської пенсії

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    Перший президент незалежної України Леонід Кравчук&nbsp;вважає, що справа не в грошах, а в справедливості - «Це сором і ганьба»: Кравчук поскаржився на відсутність президентської пенсії
    Перший президент незалежної України Леонід Кравчук вважає, що справа не в грошах, а в справедливості
    Фото: Главком

    «Я отримую депутатську пенсію у 18 тисяч гривень, але це сором і ганьба, що немає президентської», - заявив Кравчук

    Відсутність в Україні спеціальної президентської пенсії ганьбить країну. Про це вкотре журналістам заявив перший президент незалежної України Леонід Кравчук.

    Відповідаючи на питання про те, чи висока пенсія в екс-президента, Кравчук сказав ЗМІ: «А немає у мене президентської пенсії! Я отримую депутатську пенсію у 18 тисяч гривень, але це сором і ганьба, що немає президентської. Я постійно порушую це питання перед усіма президентами країни, але нинішня влада така примітивна, що всі думають, ніби я про гроші думаю».

    Перший президент вважає, що справа не в грошах, а в справедливості.

    «Прикро, що є люди, які зробили для країни дрібниці, а в них пенсії у 100 або 200 тисяч, - додав він. - Я взяв на руки цю державу, і я поки що живий, а мені не можуть призначити утримання навіть у 5 грн. Скільки вартую - стільки дайте!».

    Слід нагадати, що Леонід Кравчук в інтерв’ю «Главкому» у вересні 2018 року поскаржився, що отримує тільки депутатську пенсію, і вкрай незадоволений такою низькою сумою.

    «Хай їм буде соромно, діючому президентові зокрема. Мало того, що ми не отримуємо президентські зарплати, я отримую пенсію депутата. Аби я до цього не був депутатом, то у мене не було б пенсії взагалі. Я це питання ставив і ставлю часто перед ними. Я проживу за ту пенсію, яку мені дають, але справа не в тому. Навіть президент Білорусі Лукашенко зробив так, щоби Станіславу Шушкевичу призначили пенсію (голова Верховної Ради Білорусі – 1991-1994 Станіслав Шушкевич тривалий час мав пенсію $0,2 через те, що посаду голови Верховної Ради скасували, а індексацію виплат не зробили. Але восени 2014-го після втручання дружини Ірини колишньому главі республіки нарахували пенсію, еквівалентну приблизно $220 – «Главком»)», - заявив Кравчук.

    Він зазначив, що просив усіх президентів призначити йому президентську пенсію.

     До слова, раніше Кравчук закликав Луценка не тиснути на кандидатів, які змагаються із Порошенком.

     Детальніше читайте в інтерв’ю:

    Джерело: Новое Время

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