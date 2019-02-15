Кравчук закликав Луценка не тиснути на кандидатів, які змагаються із Порошенком



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Леонід Кравчук

Кравчук натякнув на третій Майдан і закликав Генпрокурора піти у відпустку

Генерального прокурора України Юрія Луценка закликали взяти відпустку напередодні президентських виборів.

Про це в ефірі програми на телеканалі ZIK заявив перший президент незалежної України Леонід Кравчук.

Кравчук, говорячи про перебіг передвиборчої кампанії, зазначив, що з великою повагою ставиться до чинного генерального прокурора України Юрія Луценка, і пригадав, що коли того призначали на посаду, він виступив на його підтримку.

Говорячи про можливість підтримки Юрієм Луценком кандидатів на пост президента, Леонід Кравчук зауважив: «Що має зробити Луценко? Взяти відпустку, визначити або записатись у віп-агітатори Петра Олексійовича Порошенка та їздити Україною й агітувати за нього. Агітувати за нього, але не боротись проти кандидатів, які будуть змагатися із Порошенком… Я звертаюся до нього. Принаймні, у плані тиску на інших кандидатів, зупинитись, дати людям спокійно проголосувати. Я не кажу, чи когось підтримувати, чи не підтримувати, а проголосувати, щоб люди могли вільно прийти на виборчу дільницю і проголосувати».

Кравчук додав, що має велике сподівання на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, заяви якого напередодні виборів його тішать.

«Він хоче бути рівновіддаленим від усіх кандидатів. Він хоче – і я вірю, що він зможе це зробити – стати над ситуацією і не допустити масштабної фальсифікації. Він пройшов і перший, і другий Майдан, і він знає, яким може бути третій Майдан, коли у людей на руках мільйони зброї», - зазначив перший президент України.

Він нагадав, що і перший, і другий Майдани зібралися через фальсифікації і посягання на гідність українців.

«Люди ставляться до цього дуже й дуже гостро», – резюмував Леонід Кравчук.

Як повідомлялося, 31 грудня 2018 року в Україні стартувала кампанія чергових виборів Президента, призначених на 31 березня 2019 року.

ЦВК 8 лютого завершила процес реєстрації на пост глави держави — усього зареєстровано 44 кандидатів.

Верховна Рада 7 лютого внесла зміни до виборчого законодавства, якими забороняється громадянам держави-агресора бути офіційними спостерігачами на українських виборах.