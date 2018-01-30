Центренерго купуватиме вугілля за 2400 грн/тонна

ДТЕК не прийшов на вугільний тендер

В результаті скандального тендеру на поставку вугілля на ПАТ Центренерго виграла шахта «Краснолиманська» з ціною 2400 гривень, що на 25 гривень дешевше визначеної Міністерством енергетики та вугільної промисловості ціни 2425 грн. В результаті поставки понад 100 тисяч тонн Центренерго заощадить 2,5 млн грн бюджетних коштів, повідомляють



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ДТЕК не прийшов на вугільний тендер

В результаті скандального тендеру на поставку вугілля на ПАТ Центренерго виграла шахта «Краснолиманська» з ціною 2400 гривень, що на 25 гривень дешевше визначеної Міністерством енергетики та вугільної промисловості ціни 2425 грн.

В результаті поставки понад 100 тисяч тонн Центренерго заощадить 2,5 млн грн бюджетних коштів, повідомляють в компанії.

«Звичайно, тендер без конкуренції не міг дати справедливу ринкову ціну. Але навіть він дав ціну 2400 грн, що на 60 грн менше, ніж ціна Роттердам +, яка закладена в тарифи. З огляду на, що в Україні планується спожити 23 млн тонн вугілля марки Г, це означає, що переплата становить 1,4 млрд грн. Цю переплату довів навіть тендер без конкуренції. А якби з конкуренцією, то сума переплати - в 10 разів більше», - написав у своєму Facebook експерт НКРЕКП Андрій Герус.

Однак в ЗМІ згадувалася також інформація, що ціна склала 2880 грн. Це сталося, на думку експерта, через технічні особливості публікації енергетичної біржі, яка не може публікувати результати без ПДВ.

Згідно з чинним законодавством, Центренерго купує і постачальник шахта «Краснолиманська» продає вугілля без ПДВ. Контракт на поставку і всі поставки будуть здійснюватися за ціною 2400 грн.

Даний конкурс раніше публічно засудив представник незалежних профспілок Михайло Волинець, якого недавно ПАТ Центренерго звинуватило у відкритому лобіюванні інтересів компанії ДТЕК.

Зокрема, через погрози від незалежних профспілок вивести шахтарів державних шахт під міністерство, в разі відмови від покупки вугілля у ДТЕК. Він підтримав в соціальній мережі Facebook оцінку конкурсу, як організованого під одного гравця.

Дане звинувачення спростовують як в Центренерго, так і експерти енергоринку, підтверджуючи той факт, що конкурс спеціально перенесли з 29 на 30 січня і спеціально погіршили очікувані якісні показники вугілля з 14% вологи до 16%, щоб в конкурсі зміг взяти участь ДТЕК, що поставляє менш якісне вугілля, ніж шахта Краснолиманська.

Однак, незважаючи на весь розігрітий публічний скандал, що супроводжувався обшуками в офісі власника шахти Краснолиманська, ДТЕК не взяв участі в конкурсі, так як в разі перемоги змушений був би поставляти вугілля за ціною 1980 грн, що викликало б ланцюгову реакцію на ринку і зниження тарифу на електроенергію, що монополісту категорично не вигідно, вважає координатор житлово-комунальних і енергетичних програм Громадянської мережі «ОПОРА» Тетяна Бойко.



