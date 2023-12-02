Через борги перед «Укренерго» електростанції, які допомагають підтримувати енергосистему, не отримають кошти, – Кудрицький

Очільник «Укренерго» підкреслив, що борги не дозволяють нормально працювати та готуватись до опалювального сезону

Борги перед «Укренерго» складають 60 млрд грн

Через борги перед «Укренерго» електростанції вимушені працювати в умовах фінансового дефіциту і вони не отримують необхідні для їх нормальної роботи кошти. Про це заявив голова «Укренрего» Володимир Кудрицький.

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Він наголосив, що борги перед «Укренерго» складають 60 млрд грн, тоді як сама компанія заборгувала іншим учасникам енергетичного ринку 50 млрд грн.

«Коли боргують нам, відповідно хтось з іншої сторони від нас ці гроші недоотримує. Цей хтось це як правило електростанції, які виробляють електрику для енергосистеми, допомагають її збалансувати, коли треба підняти потужність виробництва», – пояснив Кудрицький.

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Очільник «Укренерго» підкреслив, що борги не дозволяють нормально працювати та готуватись до опалювального сезону.

«Тому вирішення боргової проблеми принаймні для того, щоб борги припинили накопичуватися, дуже важливо, щоб стабілізувати ситуацію із ремонтами, із накопиченнями палива не тільки там в найближчі тижні-місяці, на зиму, а в принципі в якийсь більш-менш довгостроковій перспективі», – підсумував Кудрицький.

Раніше Президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО для підвищення стійкості енергосистеми, де найпріоритетнішим поставлено питання заборгованостей.