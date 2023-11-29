Вижити та Перемогти. Що мають зрозуміти держава та громадяни

Якщо всю країну не перевести на військові рейки ми просто програємо

Держава має пояснити громадянам, війна надовго і брати в ній участь має кожний громадянин в Україні та закордоном

Останнє звернення до нашого Фонду трохи розбалансувало мене. Військові попросили грілки. Зазвичай ми забезпечуємо комп'ютерами, антенами, дронами, камера нічного бачення до авто, технологічними засобами. А тут грілки?

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Держава має вкластися в оборонне замовлення.

Держава має пояснити громадянам, війна надовго і брати в ній участь має кожний громадянин в Україні та закордоном.

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Держава має закупити не тільки тисячі дронів, РЕБів, а і допомогти в організації їх виробництва в кожному місті, як це роблять росіяни, що долучають навіть навчальні заклади.

Я вже не кажу, що Держава має сприяти виробництву пострілів 155 та 122 калібру, протитанкових комплексів та ракет до них тощо.

Держава має закупити хімічні грілки військовим, бо зараз їх закупляють волонтери!!!

Комплекси Нептун, Сау Богдани, снаряди, набої та грілки...

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І грілки не за всі гроші світу, а за ціною «Аліекспрес», бо скоро там дешевше буде і снаряди купувати.

Держава має сказати українському тилу – що Війна, і всі працюватимуть на виживання.

Якщо всю країну не перевести на військові рейки ми просто програємо. І ніякі Американці та Європейці нам не допоможуть навіть перерахувавши усі гроші світу.

Настав час чинній владі долучити усі здорові та компетентні сили в Україні до спільної та скоординованої роботи заради спільної мети – виживання та Перемоги.