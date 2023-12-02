Рада готує масове скорочення виплат для переселенців: реакція українців

Із 1 лютого грошову допомогу отримуватиме понад 170 тисяч ВПО, у той час як зараз її отримує 2,6 млн ВПО

Користувачі мережі обурюються через зміни в законодавстві

У 2024 році зменшиться кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які отримують грошову допомогу від держави. Про це написав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Facebook.

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Омбудсман розповів, що, згідно зі змінами до законодавства, з 1 лютого грошову допомогу отримуватиме понад 170 тисяч ВПО, у той час як зараз її отримує 2,6 млн ВПО з офіційно зареєстрованих понад 4,9 млн осіб.

«Як омбудсман України, я не погоджуюся зі змінами, й озвучив цю проблематику на слуханнях у Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів», – заявив Лубінець.

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Він погоджується з тим, щоб припинити виплати ВПО, які перебувають за кордоном, адже їм допомагає та держава, у якій вони тимчасово проживають. Однак Лубінець виступає проти того, щоб лишити допомоги переселенців, які мають на рахунку більше 100 тисяч гривень, адже ці гроші можуть мати родичі українських військових, які в полоні чи зникли безвісти.

Крім того, на слуханнях у Комітеті посадовець наголосив, що Мінсоцполітики своєчасно не закупили бланки посвідчень осіб з інвалідністю. Замість 107 тисяч є лише 64 тисяч одиниць бланків, що не покриває потреби. Також під час слухань комітету лунало питання отримання соціальних послуг у громадах, питання безбар’єрності, зокрема у МТП, забезпечення громадян реабілітаційними послугами.

У коментарях під постом Лубінця українці теж обурюються скороченню кількості ВПО, які отримуватимуть грошову допомогу від держави.

Нагадаємо, що приблизно 40% ВПО, які отримують фінансову допомогу від держави, живуть лише на ці кошти.