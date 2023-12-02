Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Рада готує масове скорочення виплат для переселенців: реакція українців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Рада готує масове скорочення виплат для переселенців: реакція українців
Із 1 лютого грошову допомогу отримуватиме понад 170 тисяч ВПО, у той час як зараз її отримує 2,6 млн ВПО
фото з відкритих джерел

Користувачі мережі обурюються через зміни в законодавстві

У 2024 році зменшиться кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які отримують грошову допомогу від держави. Про це написав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Facebook.

Омбудсман розповів, що, згідно зі змінами до законодавства, з 1 лютого грошову допомогу отримуватиме понад 170 тисяч ВПО, у той час як зараз її отримує 2,6 млн ВПО з офіційно зареєстрованих понад 4,9 млн осіб.

«Як омбудсман України, я не погоджуюся зі змінами, й озвучив цю проблематику на слуханнях у Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів», – заявив Лубінець.

Він погоджується з тим, щоб припинити виплати ВПО, які перебувають за кордоном, адже їм допомагає та держава, у якій вони тимчасово проживають. Однак Лубінець виступає проти того, щоб лишити допомоги переселенців, які мають на рахунку більше 100 тисяч гривень, адже ці гроші можуть мати родичі українських військових, які в полоні чи зникли безвісти.

Крім того, на слуханнях у Комітеті посадовець наголосив, що Мінсоцполітики своєчасно не закупили бланки посвідчень осіб з інвалідністю. Замість 107 тисяч є лише 64 тисяч одиниць бланків, що не покриває потреби. Також під час слухань комітету лунало питання отримання соціальних послуг у громадах, питання безбар’єрності, зокрема у МТП, забезпечення громадян реабілітаційними послугами.

У коментарях під постом Лубінця українці теж обурюються скороченню кількості ВПО, які отримуватимуть грошову допомогу від держави.

Рада готує масове скорочення виплат для переселенців: реакція українців фото 1
Рада готує масове скорочення виплат для переселенців: реакція українців фото 2
Рада готує масове скорочення виплат для переселенців: реакція українців фото 3
Рада готує масове скорочення виплат для переселенців: реакція українців фото 4
Рада готує масове скорочення виплат для переселенців: реакція українців фото 5
Рада готує масове скорочення виплат для переселенців: реакція українців фото 6
Рада готує масове скорочення виплат для переселенців: реакція українців фото 7

Нагадаємо, що приблизно 40% ВПО, які отримують фінансову допомогу від держави, живуть лише на ці кошти. 

Теги: соцвиплати переселенці гроші

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За останніми даними, у Петра Симоненка двоє синів від першого шлюбу та донька і ще двоє синів – від другого
Кому дістанеться золото Компартії? У синів Петра Симоненка великі проблеми Боротьба за власність
30 листопада, 09:30
Українців в Німеччині можуть отримати Bürgergeld – забезпечення гуманного прожиткового мінімуму
Які соціальні виплати можуть отримати українські біженці в Німеччині
Вчора, 15:43
Пенсіонери отримуватимуть надбавки до пенсій за віком
Шмигаль розповів, хто отримуватиме щомісячну доплату до пенсії
Сьогодні, 12:22

Особисті фінанси

Рада готує масове скорочення виплат для переселенців: реакція українців
Рада готує масове скорочення виплат для переселенців: реакція українців
Шмигаль розповів, хто отримуватиме щомісячну доплату до пенсії
Шмигаль розповів, хто отримуватиме щомісячну доплату до пенсії
Деякі українські родини зможуть отримати виплати від ЮНІСЕФ
Деякі українські родини зможуть отримати виплати від ЮНІСЕФ
Які соціальні виплати можуть отримати українські біженці в Німеччині
Які соціальні виплати можуть отримати українські біженці в Німеччині
Лікування та навчання за кордоном: НБУ пом’якшив валютні обмеження із 1 грудня
Лікування та навчання за кордоном: НБУ пом’якшив валютні обмеження із 1 грудня
Чи варто очікувати підвищення виплат? Що чекає на пенсіонерів у грудні
Чи варто очікувати підвищення виплат? Що чекає на пенсіонерів у грудні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Прикордонники не випустили Порошенка з України: реакція СБУ
36K
Ексглава ЦРУ назвав винних у невдалому літньому контрнаступі ЗСУ
20K
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
Прем’єра з інтригами. У Театрі Лесі Українки стався «неймовірний випадок»
8000
В Україні завили сирени через загрозу удару балістичними ракетами (мапа)
6896
Аварії на дорогах України, вибух у Дніпрі: головне за ніч

Новини

Ворог активізувався на Запоріжжі, намагаючись відбити позиції – Генштаб
Сьогодні, 07:25
Чому нема масованих ракетних ударів РФ по Україні? ЗСУ знайшли пояснення
Сьогодні, 07:13
Аварії на дорогах України, вибух у Дніпрі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Сніг і дощ, місцями туман: прогноз погоди на 2 грудня
Сьогодні, 03:40
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Окупанти атакують на шістьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:47

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua