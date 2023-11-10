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Укренерго попередила українців про небезпечну схему шахраїв

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Укренерго попередила українців про небезпечну схему шахраїв

Шахраї використовують неіснуючу назву компанії та російську мову у своїх повідомленнях

Компанія «Укренерго» попередила, що підрядники та контрагенти отримують листи нібито від імені фірми та вимагають надіслати оригінали актів списання.

«Обережно, фішинг! Зафіксована розсилка листів з вірусом зі сторонніх адрес начебто від імені НЕК Укренерго. На фото зразок небезпечних листів, які шахраї намагаються розсилати нашим підрядникам та контрагентам начебто від імені Укренерго», – розповіла пресслужба компанії.

Укренерго попередила українців про небезпечну схему шахраїв фото 1

Зазначається, що офіційним поштовим доменом є @ua.energy, тому усім, хто отримує листи від компанії, варто звертати увагу на електронну поштову адресу. «Укренерго» додало, що розпізнати шахрая не складно – про це свідчитиме, наприклад те, що лист надійшов не з офіційної адреси.

«Всі співробітники НЕК користуються поштою виключно з доменом @ua.energy. Якщо вам надійшов лист від нашої компанії з іншого домену – видаляйте, не відкриваючи», – попередили у компанії.

Укренерго попередила українців про небезпечну схему шахраїв фото 2

В публікації йдеться, що шахраї використовують назву «ДП Укренерго», хоча такої компанії взагалі не існує.

«Офіційна назва нашої компанії, яка використовується у діловому листуванні – НЕК Укренерго. До 2019 року використовувалась офіційна назва ДП НЕК Укренерго», – додала «Укренерго».

Окрім того, у листах, які розсилають шахраї, є підпис «бухгалтера Елены Витальевны» - дані вказується саме мовою країни-агресора. Компанія підкреслила, що це фейк без прізвища, а співробітники «Укренерго» у листуванні вказують повні дані відправника та державною мовою.

Нагадаємо, «Укренерго» просить Польщу викупити надлишки української електроенергії. Завдяки вітряній та сонячній погоді значно зросло виробництво електроенергії з відновлюваних джерел. У енергосистемі утворився профіцит, коли виробництво перевищує рівень споживання електроенергії в країні.

Теги: Укренерго шахрайство українці

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