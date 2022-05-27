Ембарго на російську нафту: країни ЄС розглядають обхід позиції Угорщини

Такий компроміс дасть Угорщині час для поступової відмови від нафти з Росії

Через позицію Угорщини щодо нафтового ембарго лідери окремих країн Європейського Союзу пропонують заборонити імпорт тільки морської нафти з Росії, а постачання через трубопроводи – обмежити.

Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Уряди країн ЄС обговорюють із Європейською радою та Європейською комісією план, згідно з яким транспортування російської нафти через трубопровід «Дружба» на певний час буде звільнене з-під дії санкцій.

Такий компроміс дасть Угорщині час для поступової відмови від нафти з Росії. Але, додає Bloomberg, навіть цей план поки не має одностайної підтримки в ЄС, оскільки країни, які покладаються на морські постачання нафти, побоюються, що санкції вплинуть на них більше.

Видання вказує, що ухвалення «компромісного» нафтового ембарго не матиме такого впливу, як очікувалося. Через нафтопровід «Дружба» у 2021 році Росія постачала в ЄС 720 тисяч барелів нафти щодня, тоді як морськими шляхами – 1,57 мільйона барелів на день.

Тим часом Міністерство енергетики України після гучних заяв радниці міністра Олени Зеркаль про тиск на Угорщину за допомогою нафтопроводу «Дружба», поспішило запевнити, що є надійним партнером для ЄС, надаючи послуги транзиту природного газу та нафти для країн Східної та Центральної Європи.

Як відомо, Угорщина не підтримує намір ЄС запровадити ембарго на російську нафту. Натомість Угорщина назвала суму відступних за відмову від російської нафти.

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