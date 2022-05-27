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    Економіка та фінанси

    Ціни на нафту різко зросли

    Вартість досягла двомісячного максимуму - Ціни на нафту різко зросли
    Вартість досягла двомісячного максимуму
    фото з відкритих джерел

    Подорожчання відбулося на тлі очікуваного ембарго проти РФ

    Ціни на сиру нафту марки Brent піднялася в четвер до найвищого рівня з кінця березня. На тлі очікуваного нафтового ембарго щодо Росії ціни за день зросли на 2,8% і досягли $117,25 за барель. Про це повідомляє CNN.

    Ціни на нафту поки залишаються значно нижче недавнього піка, встановленого в березні під час початкового шоку після вторгнення Росії в Україну.

    На початку березня ціна на нафту марки Brent досягла максимуму в $139,13 за барель.

    До слова, російська нафта «зависла» у морі через санкції, – Reuters.

    Тим часом Китай вирішить нафтову проблему, використавши підсанкційну Росію.

    Нагадаємо, Росія втратить видобуток нафти: найбільші компанії йдуть з країни.

    У нафтовій галузі РФ називають обмеження діяльності нафтосервісних компаній однією з головних проблем.

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    Теги: нафта Панамагейт росія окупанти війна ембарго ціни Україна окупація #stoprussia
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    Ціни на нафту різко зросли