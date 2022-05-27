Ціни на нафту різко зросли
Подорожчання відбулося на тлі очікуваного ембарго проти РФ
Ціни на сиру нафту марки Brent піднялася в четвер до найвищого рівня з кінця березня. На тлі очікуваного нафтового ембарго щодо Росії ціни за день зросли на 2,8% і досягли $117,25 за барель. Про це повідомляє CNN.
Ціни на нафту поки залишаються значно нижче недавнього піка, встановленого в березні під час початкового шоку після вторгнення Росії в Україну.
На початку березня ціна на нафту марки Brent досягла максимуму в $139,13 за барель.
До слова, російська нафта «зависла» у морі через санкції, – Reuters.
Тим часом Китай вирішить нафтову проблему, використавши підсанкційну Росію.
Нагадаємо, Росія втратить видобуток нафти: найбільші компанії йдуть з країни.
У нафтовій галузі РФ називають обмеження діяльності нафтосервісних компаній однією з головних проблем.