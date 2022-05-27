Ціни на нафту різко зросли

Подорожчання відбулося на тлі очікуваного ембарго проти РФ

Ціни на сиру нафту марки Brent піднялася в четвер до найвищого рівня з кінця березня. На тлі очікуваного нафтового ембарго щодо Росії ціни за день зросли на 2,8% і досягли $117,25 за барель. Про це повідомляє CNN.

Ціни на нафту поки залишаються значно нижче недавнього піка, встановленого в березні під час початкового шоку після вторгнення Росії в Україну.

На початку березня ціна на нафту марки Brent досягла максимуму в $139,13 за барель.

До слова, російська нафта «зависла» у морі через санкції, – Reuters.

Тим часом Китай вирішить нафтову проблему, використавши підсанкційну Росію.

Нагадаємо, Росія втратить видобуток нафти: найбільші компанії йдуть з країни.

У нафтовій галузі РФ називають обмеження діяльності нафтосервісних компаній однією з головних проблем.

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