«Чернігівгаз»: Інформація щодо боргів за газ новопризначеного прем’єр-міністра не відповідає дійсності



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Газова компанія стверджує, що ніколи не передавала і не передаватиме особисті дані своїх клієнтів третім особам, якщо того не вимагатиме закон

Компанія «Чернігівгаз» повідомляє, що поширена сьогодні інформація щодо боргів за послуги з газопостачання новопризначеного прем’єр-міністра України Олексія Гончарука та його сім’ї не відповідає дійсності.

АТ «Чернігівгаз» ніколи не надавало, не надає і в майбутньому не надаватиме будь-яким третім особам, в тому числі засобам масової інформації, персональні дані споживачів газу. Це стосується як особистих даних, так і відомостей щодо розрахунків клієнтів компанії.

Згідно із Законом України «Про захист персональних даних», працівники суб'єктів відносин, пов'язаних з персональними даними, зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що сім’я прем’єр-міністра заборгувала 21 тисячу за комунальні послуги.