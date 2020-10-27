Регіональна Газова Компанія приступила до другого етапу водневих випробувань газових мереж нова енергія



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В ході досліджень концентрація водню буде змінюватися - з 50% на старті до 30%, 20%, 10% і 5% на фініші

На п'яти спеціальних полігонах РГК вперше в Україні почали дослідження впливу газоводневих сумішей з 50% воднем на діючі елементи газорозподільних систем - аж до побутових газових приладів і лічильників газу. Це другий етап водневого проекту РГК - в ході першого отримані унікальні дані про вплив чистого водню на герметичність газової системи. Експерименти дозволять визначити оптимальний склад газоводородних сумішей і готовність газорозподільних мереж до роботи з новими видами енергії.

Особливість II етапу водневого проекту РГК в тому, що в газорозподільних системах полігонів вивчають особливості роботи з газоводороднимі сумішами. В ході досліджень концентрація водню буде покроково змінюватися - з 50% на старті до 30%, 20%, 10% і 5% на фініші. Мета таких експериментів - вивчити вплив водню в суміші з природним газом на матеріали та обладнання газових мереж. Для аналізу отриманих даних РГК співпрацює з провідними науково-дослідними інститутами Національної академії наук України.

«Унікальність нашого водневого проекту в тому, що ми почали експерименти з чистого водню - 99% - та рухаємося далі, поступово знижуючи його концентрацію. Співпрацюючи з колегами з європейських компаній в рамках EU Hydrogen Strategy і асоціації Marcogaz, ми прийшли до висновку, що українська газорозподільна система має ряд особливостей, які не дозволяють повністю запозичувати результати європейських водневих проектів. Тому ми підключили до нашого проекту українську науку - глибока наукова експертиза необхідна для об'єктивних висновків у сфері, яка пов'язана з технічною безпекою », - сказав керівник водневого проекту, директор департаменту стратегічного планування РГК Станіслав Казда.

В даний час проходять експерименти з 50% воднем на спеціальних полігонах РГК у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Харківській областях. Завершується підготовка до динамічних випробувань газового обладнання, при яких будуть досліджувати зміни його енергоефективності та безпечної роботи з газоводороднимі сумішами.

Нагадаємо, що I етап водневого проекту РГК розпочався 6 серпня на полігоні в Житомирській області. Тоді в ізольовану газову систему, яка по конфігурації і матеріалами є моделлю діючих газових мереж, був закачаний 99% водень.

Проект РГК по дослідженню роботи газових систем з воднем складається з трьох етапів. Перші два - це польові випробування зі статичними і динамічними експериментами на полігонах. Динамічні експерименти почнуться на другому етапі проекту. Польові випробування на полігонах РГК триватимуть до середини 2022 року, і дозволять оцінити специфіку використання водню і газоводородних сумішей протягом двох опалювальних періодів.

Третій етап - це аналіз даних, отриманих на полігонах, в лабораторіях наукових партнерів водневого проекту РГК.

Регіональна Газова Компанія реалізує проект по використанню водню в газорозподільних мережах в рамках EU Hydrogen Strategy. До цієї європейської ініціативи компанія приєдналася в липні 2020 року.