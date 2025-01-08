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Чи врятує підвищення тарифів на транспортування газу українську ГТС? Оцінка економіста

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Чи врятує підвищення тарифів на транспортування газу українську ГТС? Оцінка економіста
За словами Хмелевського, навіть значне підвищення тарифів не зможе компенсувати втрати Оператора ГТС
фото: depositphotos.com

За транспортування газу Оператор ГТС України у 2023 та 2024 роках отримав по $800 млн, що становило приблизно 85% усіх доходів підприємства

Підвищення тарифів на транспортування газу не зможе запобігти збиткам газотранспортної системи (ГТС) України та матиме негативний вплив на економіку країни. Про це заявив Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук та незалежний експерт.

За словами Хмелевського, навіть значне підвищення тарифів не зможе компенсувати втрати Оператора ГТС.

«Хоча НКРЕКП підвищила з 1 січня тарифи на транспортування газу у 4 рази, проте це рішення навряд чи дозволить Оператору ГТС закінчити 2025 р. без збитків», – зазначив експерт.

Хмелевський підкреслив, що обсяги транзиту газу через Україну різко скоротилися за останні роки.

«Якщо у 2021 р. було транспортовано 41,7 млрд. куб.м газу, то у 2022 р. – 20,3 млрд.куб.м, у 2023 р. – 14,6 млрд.куб.м, у 2024 р. – 15,4 млрд.куб.м», – навів дані експерт.

Експерт також звернув увагу на те, що доходи від транзиту газу складають значну частину надходжень Оператора ГТС.

«За транспортування газу Оператор ГТС України у 2023 та 2024 роках отримав по $800 млн, що становило приблизно 85 % усіх доходів підприємства. Припинення транзиту призведе до збитковості Оператора ГТС», – наголосив Хмелевський.

На думку експерта, підвищення тарифів матиме негативний вплив на промисловість та економіку у цілому.

«Для українських підприємств, які здійснюють постачання газу через ГТС, витрати суттєво зростуть, а отже вони відповідно піднімуть тарифи для споживачів», – пояснив Хмелевський.

Раніше очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко наголосив, що підвищення тарифу на транспортування газу матиме значний вплив на економіку України та призведе до зростання цін на товари та послуги.

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Теги: транзит газ промисловість тарифи НКРЕКП ГТС

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