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Президент «Укрметалургпрому» описав наслідки підвищення тарифу на передачу електроенергії

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Президент «Укрметалургпрому» описав наслідки підвищення тарифу на передачу електроенергії
Експерти про наслідки зростання тарифів на електроенергію
фото: depositphotos.com

Підвищення тарифу на передачу електроенергії: бізнес б'є на сполох

Підвищення тарифу на передачу електроенергії, яке набуде чинності сьогодні, 1 січня, призведе до втрати конкурентоздатності наших підприємств на світових ринках. Про це заявив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

«Це рішення відіб'ється на всіх галузях. У експортних галузях це призведе до того, що їхня продукція просто втратить конкурентоспроможність, і вони продадуть менше. Півтора місяця тому один із директорів найбільшого підприємства в Україні «Арселор Міттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо заявляв, що вони, на жаль, скорочують обсяги виробництва, тому що їхня продукція є неконкурентоспроможною», – зауважив він.

Він також наголосив, що рішення щодо підвищення відбувалося без належного обґрунтування.

«Сама процедура розгляду викликала величезні питання. Засідання було проведене чисто формально. Всім давали по 2 хвилини, потім відрубався зв'язок. А найголовніше – на ті правильні питання, які задавалися, ніякої відповіді отримано не було. Передусім – щодо витрат, які закладаються у цей тариф. А там величезні цифри, які завищені», – підкреслив Каленков.

Нагадаємо, бізнес-асоціації зверталися до НКРЕКП з проханням утриматися від підвищення тарифу на передачу електроенергії, адже це загрожує Україні втратою інвестиційної привабливості та відтоком інвестицій.

Також суттєве підвищення тарифу може призвести до втрати конкурентоздатності української продукції, що призведе до падіння валютних надходжень до бюджету.

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Теги: Україна електроенергія енергетика бізнес НКРЕКП

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