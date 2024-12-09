Російський економіст: Війна починає зжирати все, що бюджет РФ заробляє від нафти і газу

Іноземцев: Якщо наступного року ми не побачимо економічних катастроф, це означатиме, що система досить стійка і зможе існувати ще довгі роки

Владислав Іноземцев: У 2025 році витрати на війну більші в абсолютних цифрах, ніж усі доходи від нафти і газу

Бюджет Росії на наступний 2025 рік має «цікаву особливість». В інтерв'ю «Главкому» російський економіст Владислав Іноземцев, на якого Кремль повісив ярлик «іноагента», пояснив, на що варто звернути особливу увагу.

Так, за його словами, більшість експертів багато говорять за великі військові витрати, і це виправдано. Однак, Іноземцев акцентує увагу на порівнянні періодів перед окупацією Криму, та перед початком повномасштабного вторгнення.

«Візьмемо як вододіл 2014 рік, окупацію Криму. У період 2007-2014 років військові витрати Росії в середньому становили 29,3% нафтогазових доходів російського бюджету. У період між захопленням Криму і початком повномасштабної війни вони стали становити приблизно 44,3% нафтогазових доходів бюджету. А тепер увага: у 2025 році витрати на війну більші в абсолютних цифрах, ніж усі доходи від нафти і газу», – проінформував Іноземцев.

Економіст наголосив: війна починає «зжирати все», що російський бюджет заробляє від нафти і газу. Тож тепер ведення війни починає фінансуватися вже з внутрішніх джерел.

На думку експерта, якщо наступного року не буде помітно російських економічних катастроф, це означатиме, що система «досить стійка і зможе існувати ще довгі роки».

Нагадаємо, через нестачу робочої сили Росія опинилась на межі своїх виробничих можливостей. Про це йдеться в аналізі газети The Telegraph. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, російська еконімка утрималась на плаву попри прогнози та повідомлення, що санкціїзавдадуть шкоди. Та за майже три роки війни попереджувальні знаки для РФ почали блимати червоним, вважають аналітики.

Бізнес у РФ паралізований через критичну нестачу робочої сили. Різкий ріст інфляції змусив російські супермаркети зберігати масло у холодильниках з магнітними замками, аби його не крали.

Нові великі підвищення відсоткових ставок неминучі, а економіка все ще дуже вразлива до падіння цін на нафту. Минулого тижня центробанк РФ був змушений втрутитись після того, як російський рубль впав щодо долара та юаня до найнижчого рівня з березня 2022 року.

Підприємства, які служать війні, розвиваються коштом державних субсидій, бюджету, підтримки та пільгового кредитування. Всі інші підприємства страждають через високу процентну ставку. Так, невійськова економіка Росії може впасти в рецесію, оскільки уряд за будь-яку ціну намагається зберегти військове виробництво.