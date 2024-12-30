Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Підвищення тарифів на транспортування газу може негативно вплинути на економіку України – Асоціація газовидобувних компаній

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Підвищення тарифів на транспортування газу може негативно вплинути на економіку України – Асоціація газовидобувних компаній

Зростання тарифів на транспортування газу в 4,5 рази загрожує енергобезпеці України – Петренко

Підвищення тарифів на транспортування газу негативно вплине на промисловість та поповнення бюджету - Асоціація газовидобувних компаній Підвищення тарифів на транспортування газу в Україні вплине на енергетичну безпеку та економіку в цілому. Про це заявив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

За словами Петренка, очікується кратне зростання тарифів.

«Якщо порівнювати з поточними цифрами, це буде підвищення фактично в 4,5 рази», – зазначив він.

Петренко підкреслив, що хоча для населення діє мораторій на підвищення цін, промисловість відчує на собі наслідки цього рішення.

«Фактично у нас буде підвищення плати послуги за транспортування. Відповідно це може призвести до певного збільшення ціни на газ, що відповідно вплине на компанії, на економіку, комерційний сегмент, тому що газ подорожчає, і якщо він подорожчає, то товари і послуги теж подорожчають», – пояснив він.

Петренко також звернув увагу на можливі наслідки для видобувного сектору, зокрема для державних компаній.

«Це призведе до того, що в компаній зменшаться оборотні кошти, особливо у державних і того ж самого «Укргазвидобування». Вони будуть більше платити за послуги газотранспортної системи, і у них буде менше коштів, щоб інвестувати в галузь», – додав Петренко.

На його думку, такі зміни можуть негативно вплинути на енергетичну безпеку країни та надходження до бюджету.

«Відповідно у нас не буде зростання видобутку, або він може почати знижуватися. Звичайно це вплине на енергобезпеку країни, плюс ще питання податків. Чим менше видобуток, тим менше рента і відповідно, відрахування до державного та місцевих бюджетів», – підсумував Петренко.

Раніше Представники Європейської Бізнес Асоціації наголосили на відсутності прозорості у процесі встановлення тарифів на транспортування газу і попередили про негативний вплив підвищення тарифів на галузь.

Теги: Укргазвидобування бізнес промисловість послуги населення підвищення цін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український азотний холдинг Ostchem, який спеціалізується на виробництві добрив, продовжує повноцінно працювати в Україні
Холдинг Фірташа Ostchem відреагував на повідомлення про банкрутство
25 грудня, 17:48
Андрющенко: Сьогодні зранку в Бердянську у по вулиці Європейська у дворі будинку вибухнула та згоріла вщент автівка
У Бердянську невідомі підірвали авто очільника окупаційної ради
24 грудня, 12:17
Рішення про обовʼязкову евакуацію дітей у примусовий спосіб ухвалює ОВА за пропозицією військового командування
В Україні зміняться правила обов’язкової евакуації населення
21 грудня, 05:01
Індія має великі проблеми із максимально швидким старінням населення
Країна з населенням у півтора мільярда хоче більше дітей
19 грудня, 03:50
Хрупалла поставив під сумнів переваги для Німеччини від членства в НАТО
Лідер ультраправої німецької партії AfD закликав визнати Росію переможницею у війні
15 грудня, 19:33
Темпи міграції стали проблемою для США
Стало відомо про рекордно високу імміграцію в США при Байдені
12 грудня, 11:30
Марчак: Держава має реформувати пенсійну систему для забезпечення гідного життя в старості
Формат «активного довголіття». Як у найближчі роки зміниться ринок праці в Україні
4 грудня, 04:12
Новий звіт зафіксував зміни на світовому ринку зброї
Стало відомо, скільки заробляють світові виробники зброї за рік
2 грудня, 09:54
Шольц назвав «російською рулеткою» передання Україні ракет Taurus
Шольц зробив гучну заяву про передачу ракет Taurus Україні
30 листопада, 17:35

Бізнес

Підвищення тарифів на транспортування газу може негативно вплинути на економіку України – Асоціація газовидобувних компаній
Підвищення тарифів на транспортування газу може негативно вплинути на економіку України – Асоціація газовидобувних компаній
Виробництво вуглевидобувного обладнання. ДТЕК відзвітував про результати за 2024 рік
Виробництво вуглевидобувного обладнання. ДТЕК відзвітував про результати за 2024 рік
Прайс-кепи стримують потенціал імпорту електроенергії з ЄС – DiXi Group
Прайс-кепи стримують потенціал імпорту електроенергії з ЄС – DiXi Group
Підвищення податків на посилки з-за кордону: «Укрпошта» виступила із заявою
Підвищення податків на посилки з-за кордону: «Укрпошта» виступила із заявою
27% опитаних фопів планують закритися найближчим часом – «Опендабот»
27% опитаних фопів планують закритися найближчим часом – «Опендабот»
Федерація роботодавців ПЕК закликає НКРЕКП наблизити прайс-кепи до європейського рівня
Федерація роботодавців ПЕК закликає НКРЕКП наблизити прайс-кепи до європейського рівня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 грудня: ситуація на фронті
96K
Військовий встановив рекорд, який не можуть побити вже чверть століття
64K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
56K
ЗСУ ліквідували ексгравця збірної Росії з футболу
49K
Росіяни заявили, що український льотчик здався у полон. Повітряні сили відреагували
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 грудня 2024

Новини

30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
Вчора, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua