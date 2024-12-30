Підвищення тарифів на транспортування газу може негативно вплинути на економіку України – Асоціація газовидобувних компаній

Зростання тарифів на транспортування газу в 4,5 рази загрожує енергобезпеці України – Петренко

Підвищення тарифів на транспортування газу негативно вплине на промисловість та поповнення бюджету - Асоціація газовидобувних компаній Підвищення тарифів на транспортування газу в Україні вплине на енергетичну безпеку та економіку в цілому. Про це заявив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

За словами Петренка, очікується кратне зростання тарифів.

«Якщо порівнювати з поточними цифрами, це буде підвищення фактично в 4,5 рази», – зазначив він.

Петренко підкреслив, що хоча для населення діє мораторій на підвищення цін, промисловість відчує на собі наслідки цього рішення.

«Фактично у нас буде підвищення плати послуги за транспортування. Відповідно це може призвести до певного збільшення ціни на газ, що відповідно вплине на компанії, на економіку, комерційний сегмент, тому що газ подорожчає, і якщо він подорожчає, то товари і послуги теж подорожчають», – пояснив він.

Петренко також звернув увагу на можливі наслідки для видобувного сектору, зокрема для державних компаній.

«Це призведе до того, що в компаній зменшаться оборотні кошти, особливо у державних і того ж самого «Укргазвидобування». Вони будуть більше платити за послуги газотранспортної системи, і у них буде менше коштів, щоб інвестувати в галузь», – додав Петренко.

На його думку, такі зміни можуть негативно вплинути на енергетичну безпеку країни та надходження до бюджету.

«Відповідно у нас не буде зростання видобутку, або він може почати знижуватися. Звичайно це вплине на енергобезпеку країни, плюс ще питання податків. Чим менше видобуток, тим менше рента і відповідно, відрахування до державного та місцевих бюджетів», – підсумував Петренко.

Раніше Представники Європейської Бізнес Асоціації наголосили на відсутності прозорості у процесі встановлення тарифів на транспортування газу і попередили про негативний вплив підвищення тарифів на галузь.