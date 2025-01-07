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Відставка відповідальної за допомогу Україні чиновниці Пентагону, візит глави МЗС Ісландії. Головне за 7 січня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Відставка відповідальної за допомогу Україні чиновниці Пентагону, візит глави МЗС Ісландії. Головне за 7 січня
Купер провела понад два десятиліття в Пентагоні
фото: The Washington Times

Купер відіграла величезну роль у координації масових поставок американської військової допомоги Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії 2022 року

Ісландська міністерка закордонних справ Торгердур Катрін Гуннарсдоттір здійснила свій перший візит на посаді до України. ЗСУ вдарили по командному пункту російської 810-ї бригади морської піхоти на Курщині. Заступниця міністра оборони США, відповідальна за допомогу Україні, подала у відставку.  

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До Києва прибула очільниця МЗС Ісландії

У вівторок, 7 січня, ісландська міністерка закордонних справ Торгердур Катрін Гуннарсдоттір здійснила свій перший візит на посаді до України. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Глава українського зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга зазначив, що Рейк'явік продовжить надавати підтримку Україні. Ісландії допомагає Україні у сферах розмінування, логістичного забезпечення, тренування українських військових та підтримку ініціативи з оперативної закупівлі озброєння.

«Ми вдячні Ісландії за нещодавній внесок у понад 2 млн євро у виробництво української зброї за «Данською моделлю». Розраховуємо на подальше збільшення ісландською стороною інвестицій в українську оборонну промисловість», – каже він.

Сибіга відзначив зусилля Ісландії з протезування поранених українських воїнів та підтримки енергосистеми України.

Заступниця міністра оборони США, відповідальна за допомогу Україні, подала у відставку

Чиновниця Міністерства оборони США, заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії Лора Купер йде у відставку. Про це повідомляє Politico.

«Купер, яка провела понад два десятиліття в Пентагоні, ймовірно, найвідоміша тим, що давала свідчення Конгресу щодо заперечень керівництва департаменту в рамках судового розгляду щодо імпічменту Трампа, пов'язаного з Україною. Міністерство оборони не повідомило, чому Купер пішла, але з огляду на її свідчення й невизначеність стосовно політики щодо України Пентагон міг виявитися для неї незручним місцем за нового президента», – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що Купер відіграла величезну роль у координації масових поставок американської військової допомоги Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії 2022 року. Але працівники Пентагону й Держдепартаменту, які тісно з нею працювали, заявили, що побоюються, що за Трампа вона стане об'єктом переслідування через свої свідчення й зв'язки з політикою Байдена щодо України, зазначає видання.

ЗСУ вдарили по командному пункту російської 810-ї бригади морської піхоти на Курщині

Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил РФ у районі населеного пункту Біла Курської області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Такі вогневі ураження є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території Російської Федерації», – зазначили у Генштабі.

У Генштабі підкреслили, що ЗСУ «будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань Російської Федерації, які загрожують безпеці громадян України».

Вперше F-16 знищив одразу шість крилатих ракет. Ігнат розповів про рекорд українського пілота

Український пілот вперше в історії за один бойовий виліт винищувача F-16 знищив одразу шість крилатих російських ракет. Це сталося під час масованої ракетно-дронової атаки у грудні 2024 року. Про це розповів ексречник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

«Під час масованої ракетно-дронової атаки у грудні 2024 року він зробив неймовірне! Вперше в історії застосування Fighting Falcon за один бойовий виліт винищувач F-16 знищує одразу шість крилатих ракет противника!», – йдеться у повідомленні.

Ігнат зауважує, що саме крилаті ракети – основна мета українського винищувача. За його словами, перехоплення таких важливих цілей не просте завдання для льотчика.

Зеленський підписав закон про формування переліку терористичних організацій

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо формування та ведення переліку терористичних організацій. Про це йдеться у картці закону на сайті парламенту.

До цього переліку вноситимуть організації, які ведуть терористичну діяльність на території України та/або за її межами, а також створюють загрозу національній безпеці.

Як пояснили у Верховній Раді, це відбуватиметься незалежно від наявності чи відсутності в них статусу юридичної особи, реєстрації уповноваженими органами України чи іноземних держав.

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Теги: закон промисловість розмінування рекорд Володимир Зеленський озброєння перехоплення Андрій Сибіга Юрій Ігнат війна Пентагон

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