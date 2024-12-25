Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Федерація роботодавців ПЕК закликає НКРЕКП наблизити прайс-кепи до європейського рівня

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Федерація роботодавців ПЕК закликає НКРЕКП наблизити прайс-кепи до європейського рівня

Підвищення граничних цін на електроенергію може вирішити проблему відключень – Федерація роботодавців ПЕК

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має переглянути граничні ціни (прайс-кепи) на ринку електроенергії України і наблизити їх до європейського рівня. Про це йдеться у зверненні Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України до голови Комісії Юрія Власенка.

«Ми стурбовані пропозицією НКРЕКП залишити граничні ціни (прайс-кепи) на ринку електроенергії на поточному рівні. Вважаємо, що для забезпечення стабільного електропостачання необхідно переглянути ці обмеження та наблизити їх до європейських показників», – йдеться у зверненні Федерації. Федерація наголошує, що низькі прайс-кепи унеможливлюють достатній імпорт електроенергії, який міг би покривати до 20% споживання взимку.  

«Штучне стримування цін в Україні унеможливлює достатній імпорт електроенергії. Варто також зазначити, що при повному використанні перетину можна залучити додатково понад 1 ГВт ресурсу», – йдеться у зверненні.

Експерти Федерації вважають, що за умови відсутності штучних регуляторних обмежень, проблема відключень електроенергії в Україні могла б бути повністю вирішена.

«Враховуючи вищезазначене та успішний досвід інших країн, наполегливо просимо розглянути можливість перегляду поточних прайс-кепів для наближення їх до європейського рівня. Це критично важливо для стабілізації енергетичного ринку, забезпечення енергетичної безпеки України та уникнення відключень електроенергії», - підкреслюється у зверненні Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України.

Раніше Енергетична компанія України в своєму зверненні до Регулятора зазначила, що скасування граничних цін на ринку електроенергії стане важливим кроком для подальшої інтеграції української енергосистеми з європейськими ринками. Низка енергетичних асоціацій також наголосили, що рішення НКРЕКП залишити попередньо встановлений рівень граничних цін не відповідає актуальним викликам ринку.

Теги: НКРЕКП імпорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Бізнес

Федерація роботодавців ПЕК закликає НКРЕКП наблизити прайс-кепи до європейського рівня
Федерація роботодавців ПЕК закликає НКРЕКП наблизити прайс-кепи до європейського рівня
«Єдина шахта коксівного вугілля в Україні». У Метінвесті озвучили сценарії на випадок падіння Покровська»
«Єдина шахта коксівного вугілля в Україні». У Метінвесті озвучили сценарії на випадок падіння Покровська»
Тігіпко допоміг Боголюбову і Коломойському врятувати порт «Боріваж» зі збитками для держави – Мартинов
Тігіпко допоміг Боголюбову і Коломойському врятувати порт «Боріваж» зі збитками для держави – Мартинов
Український флот може зупинитися через підвищення тарифу Укрзалізниці: звернення до міністра Кулеби
Український флот може зупинитися через підвищення тарифу Укрзалізниці: звернення до міністра Кулеби
Які автобуси найчастіше закуповують чиновники для школярів: трійка лідерів
Які автобуси найчастіше закуповують чиновники для школярів: трійка лідерів
Підвищення тарифів на транспортування газу. Асоціація газовидобувників оцінила наслідки
Підвищення тарифів на транспортування газу. Асоціація газовидобувників оцінила наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 грудня: ситуація на фронті
49K
Велика Британія відмовила у прихистку дружині Башара Асада
48K
Ялинку в Польщі визнано найкрасивішою у світі: який вона має вигляд
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 грудня 2024
31K
Влада Вінниччини придумала, куди сховати скандальний МСЕК, який тепер підлягає ліквідації
28K
Різдво Христове: традиції, прикмети та заборони

Новини

Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
Сьогодні, 12:08
Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня
Сьогодні, 06:00
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
Вчора, 06:00
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
23 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua