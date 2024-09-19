Азербайджанський газ через Україну? Екскерівник ГТС пояснив, чому це неможливо

Сергій Макогон доводить: вільного азербайджанського газу для української «труби» просто не існує

Відрізнити російський газ від неросійського у трубі газотранспортної системи неможливо. Натомість колишній голова компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон переконаний: вільного азербайджанського газу для української «труби» просто не існує. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Слідкуйте за руками. Російський газ перетворюється на азербайджанський…».

За словами Макогона, Азербайджан зараз експортує близько 24 млрд куб. м газу: 10 – в Туреччину, менше 13 – в Європу і 1,5 – в Грузію.

«Тобто газ, який вони видобувають, вони вже експортують через Туреччину, через газопровід TANAP, в якому труба на 60% належить самому Азербайджану», – зазначає екскерівник ГТС.

На думку експерта, якби у Азербайджану був вільний газ, то був би сенс експортувати його не через Росію, а через свій власний газогін.

За словами Макогона, пропускна спроможність TANAP зараз становить 16,2 млрд «кубів», але без прокладання додаткових труб можна збільшити його потужність майже вдвічі.

«Будівництво чотирьох додаткових компресорних станцій потребує трохи більше $1 млрд – і була б своя незалежна від Росії труба. А український транзит азербайджанського газу відбуватиметься, зокрема, й російською територією. Тож давайте подумаємо, нащо б росіяни дозволяли конкурентам постачати газ у Європу? Це ж нонсенс», – наголошує екскерівник ГТС.

Відповідно Макогон робить висновок, що єдина можливість здійснювати ці поставки – назвати російський газ азербайджанським, як аналогічно це сталося з «угорською» нафтою «Лукойла».

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Росія, Україна та ЄС звернулися до Баку з проханням допомогти щодо продовження транзиту російського газу територією України. Про це він заявив на Міжнародному форумі у Черноббіо в Італії. За його словами, Азербайджан «кілька місяців докладає великих зусиль», щоб дійти до «спільного знаменника». Він зазначив, що якщо транзит газу зупиниться, то вже в грудні кілька країн ЄС зіштовхнуться із «серйозними труднощами». Алієв зазначив, що хоче підтримати ці країни та Україну, газорозподільна система якої, за його словами, «буде повністю паралізована».

До слова, Угорщина та Словаччина, які зацікавлені у транзиті російського газу через Україну, могли б «домовитися» з Путіним, аби він повернув Запорізьку АЕС Україні. Таку можливу політично-економічну угоду наводить президент центру «Стратегія XXI» Михайло Гончар. Детально про нову резонансну нафтову угоду з Угорщиною та постачання азербайджанського газу в Європу йдеться у матеріалі «Главкома».