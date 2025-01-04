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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

«Ми не російська ганчірка»: чи стане протест проти Фіцо початком змін у Словаччині?

glavcom.ua
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Натовп вийшов на вулиці Братислави, аби виступити про політики Фіцо
фото: Aktuality

Що не так із політикою Роберта Фіцо?

У Братиславі у п'ятницю, 3 січня, люди зібралися на протест проти дій прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у сфері зовнішньої політики. Головні претензії саме щодо зв'язків із Москвою. Про це можна судити за плакатами: «Словаччина, стережися, окупація почалася» і «Фіцо, їдь до Москви, дай Словаччині спокій». Присутні скандували гасла «Ми не російська ганчірка» та «Ми не Росія».

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Близько 4 тис. людей прийшли висловити своє невдоволення проросійською політикою прем'єр-міністра
фото: Aktuality

Можливо, чотири тисячі на мітингу це не так багато, але, з іншого боку, у країні не вибори і питання стосується виключно зовнішньої політики. Тож можна вважати це серйозним показником чи першим сигналом масштабних процесів.

На цьому тлі показовою є заява державного оператора електромереж SEPS. Там повідомили, що транзит електроенергії до України припиняти не збираються. Тобто погрози та заяви прем’єра Фіцо для них не указ. Що характерно, самого прем'єр-міністра після візиту до Москви загалом два тижні не могли знайти. Наразі він виявлений у розкішному готелі... В'єтнаму.

Загалом, дзвіночки досить переконливі. Не зв'язуйтесь з Путіним – сам потоне і вас втопить. Думаю, Фіцо правильно зрозуміє ці сигнали.

До речі, Орбана, прем'єра Угорщини, це теж стосується. Свій «дзвіночок» він отримав напередодні. ЄС відмовився виділити Угорщині запланований мільярд євро фінансування.

Загалом, топити за інтереси Кремля та шкодити Україні – це начхати проти вітру. Що ще незрозуміло?

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Словаччина транзит протест Україна Фіцо

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Кирило Сазонов

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