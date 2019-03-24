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    Економіка та фінанси

    Члени правління «Укртрансгазу» отримали премії до 150% річного окладу

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    100% &laquo;Укртрансгазу&raquo; належить НАК &laquo;Нафтогаз України&raquo; - Члени правління «Укртрансгазу» отримали премії до 150% річного окладу
    100% «Укртрансгазу» належить НАК «Нафтогаз України»

    Премії виписано «за досягнення цілей та ключових показників»

    Єдиний акціонер «Укртрансгазу» – НАК «Нафтогаз України» – вирішив виплатити премії чотирьом членам правління товариства за підсумками роботи у 2018 році.

    Відповідне рішення № 258 оприлюднене на сайті товариства.

    Згідно з документом, за досягнення цілей та ключових показників премію в 150% розрахункового річного доходу за 2018 рік (відповідно до контракту – ред) отримає член правління, віце-президент з питань закупівель Андрій Хоменко.

    Відзначимо, що Хоменко був керівником «Укртрансгазу» з 3 травня 2018 року по 19 березня 2019 року. З 21 березня він очолив новостворений Дивізіон технічного забезпечення «Нафтогазу» та був запропонований до оновленого складу правління НАК.

    З 19 березня крісло керівника «Укртрансгазу» отримав інший член правління – Сергій Олексієнко, який також буде премійований за роботу у 2018 році. Розмір винагороди – 141% річного окладу.

    Член правління Кан Хюнчан отримає премію у розмірі 50% річного посадового окладу відповідно до умов укладеного з ним контракту.

    Премію у розмірі 150% річного окладу виписали і члену правління Тетяні Федоровій.

    При цьому інформації щодо преміювання Павела Станчака, який був обраний членом правління у листопаді 2017 року та приступив до виконання обов’язків у лютому минулого року, у документі нема.

    «Укртрансгаз», 100% якого належить НАК «Нафтогаз України», експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб м.

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    Джерело: Економічна правда

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