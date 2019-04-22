Чорний чай може подорожчати через затяжну посуху у Кенії



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Ефект від посухи проявить себе через місяць, коли всі запаси будуть спожиті

Через затяжну посуху у Кенії, найбільшому світовому експортері чорного чаю, ринкові ціни на цей товар можуть різко зрости.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що наразі найбільші виробники чорного чаю вже скоротили робочий день для своїх працівників. Вони тепер працюють 3 дні на тиждень, хоча раніше працювали 6 днів на тиждень.

«Близько половини працівників, які мають працювати повний день, наразі не працюють», — повідомив Аполло Кіаріі, голова асоціації вирощувачів чаю Кенії.

Пік сезону дощів, які необхідні для вирощування чаю, припадає на середину квітня. Однак станом на 21 квітня більша частина країни залишається сухою: там продовжується посуха, що можу суттєво вплинути на врожай чорного чаю та спричинити зростання цін на нього.

«Зі зменшенням виробництва і ціни мають піднятися вгору. Однак наразі запаси чорного чаю досить великі, тому ефект від посухи проявить себе через місяць, коли всі запаси будуть спожиті», — повідомив Едвард Мудібо, керуючий директор Східно африканської асоціації з торгівлі чаєм.

Кенія — найбільший експортер чорного чаю у світі. Минулого року країна продала чаю на 1,4 мільярда доларів. Частка Кенії у світовому виробництві чаю складає близько 40%.