Дієтологи назвали найкращий час для кави
Дієтологи зі США радять випити чашку кави через пів години після пробудження
Дієтологи з США назвали найкращий час, коли варто пити каву, щоб вона була максимально корисною. Їхню рекомендації публікує She Finds.
Американська лікарка-дієтологиня Крістіна Таул вважає, що чашка кави, випита зранку, допоможе правильно запустити обмін речовин і навіть скинути вагу. Фахівчиня радить після пробудження випити склянку води з лимонним соком натщесерце, а через пів години – чашку кави разом зі сніданком.
За її словами, вода з лимоном створить правильне лужне середовище в шлунку, а кава не тільки додасть бадьорості, але і допоможе знизити відчуття голоду.
«Кава на сніданок допоможе не об'їдатися. Зранку багатьом людям хочеться з'їсти побільше», – підтверджує слова колеги дієтологиня Ліза Річардс.
Фахівці рекомендують пити чорну каву без цукру.
«Ви повинні отримувати калорії разом з корисними елементами з нормальною їжі, а дуже солодка кава – це просто порожні калорії», – застерігає Річардс.
Крім того, дієтологи не рекомендують використовувати каву для придушення апетиту протягом дня і радять харчуватися регулярно і збалансовано.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що коронавірус може залишити світ без кави.
Як відомо, в Україні може значно здорожчати кава.
Також повідомлялося, що кава впливає на сприйнятливість людини до Covid-19.