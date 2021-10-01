Дієтологи назвали найкращий час для кави

Дієтологи зі США радять випити чашку кави через пів години після пробудження

Дієтологи з США назвали найкращий час, коли варто пити каву, щоб вона була максимально корисною. Їхню рекомендації публікує She Finds.

Американська лікарка-дієтологиня Крістіна Таул вважає, що чашка кави, випита зранку, допоможе правильно запустити обмін речовин і навіть скинути вагу. Фахівчиня радить після пробудження випити склянку води з лимонним соком натщесерце, а через пів години – чашку кави разом зі сніданком.

За її словами, вода з лимоном створить правильне лужне середовище в шлунку, а кава не тільки додасть бадьорості, але і допоможе знизити відчуття голоду.

«Кава на сніданок допоможе не об'їдатися. Зранку багатьом людям хочеться з'їсти побільше», – підтверджує слова колеги дієтологиня Ліза Річардс.

Фахівці рекомендують пити чорну каву без цукру.

«Ви повинні отримувати калорії разом з корисними елементами з нормальною їжі, а дуже солодка кава – це просто порожні калорії», – застерігає Річардс.

Крім того, дієтологи не рекомендують використовувати каву для придушення апетиту протягом дня і радять харчуватися регулярно і збалансовано.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що коронавірус може залишити світ без кави.

Як відомо, в Україні може значно здорожчати кава.

Також повідомлялося, що кава впливає на сприйнятливість людини до Covid-19.

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