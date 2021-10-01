  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Дієтологи назвали найкращий час для кави

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Каву слід пити за певними правилами - Дієтологи назвали найкращий час для кави
    Каву слід пити за певними правилами
    Фото з відкритих джерел

    Дієтологи зі США радять випити чашку кави через пів години після пробудження

    Дієтологи з США назвали найкращий час, коли варто пити каву, щоб вона була максимально корисною. Їхню рекомендації публікує She Finds.

    Американська лікарка-дієтологиня Крістіна Таул вважає, що чашка кави, випита зранку, допоможе правильно запустити обмін речовин і навіть скинути вагу. Фахівчиня радить після пробудження випити склянку води з лимонним соком натщесерце, а через пів години – чашку кави разом зі сніданком.

    За її словами, вода з лимоном створить правильне лужне середовище в шлунку, а кава не тільки додасть бадьорості, але і допоможе знизити відчуття голоду.

    «Кава на сніданок допоможе не об'їдатися. Зранку багатьом людям хочеться з'їсти побільше», – підтверджує слова колеги дієтологиня Ліза Річардс.

    Фахівці рекомендують пити чорну каву без цукру.

    «Ви повинні отримувати калорії разом з корисними елементами з нормальною їжі, а дуже солодка кава – це просто порожні калорії», – застерігає Річардс.

    Крім того, дієтологи не рекомендують використовувати каву для придушення апетиту протягом дня і радять харчуватися регулярно і збалансовано.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що коронавірус може залишити світ без кави.

    Як відомо, в Україні може значно здорожчати кава.

    Також повідомлялося, що кава впливає на сприйнятливість людини до Covid-19.

    Читайте також:
    Теги: здоров'я США вода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дієтологи назвали найкращий час для кави