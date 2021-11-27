Кава коштує найдорожче за останнє десятиліття: чого чекати українцям

Причинами зростання цін стали небувалі заморозки на кавових плантаціях у Бразилії

Станом на середину листопада світові ціни на каву встановили 10-річний рекорд у зв'язку з чим роздрібні ціни на каву також підуть вгору.

Причинами зростання цін стали небувалі заморозки на кавових плантаціях в Бразилії, а також багаторазово подорожчала логістика. Про це йдеться в матеріалі UBR.ua.

За словами директора компанії Foundation Cofee Roasters Тимура Козонова, за 2020-2021 роки вартість міжнародної доставки подорожчала в дев'ять разів.

У зв'язку з чим очікувати підвищення вартості кави варто вже найближчими днями.

«Якщо раніше ціна за контейнер становила $2 тис., то зараз – $18 тис. Це призводить до сильного подорожчання продукту поверх біржової ціни», – зазначив він.

Козонов прогнозує, що кав'ярні почнуть підвищувати ціни вже в листопаді-січні.

«Зелена кава виросла в ціні більш ніж у два рази, але в собівартість обсмаженої включені також зарплати, податки, амортизація, комунальні витрати, прибуток й т.ін. Тобто обсмажена кава подорожчає на 15-30%», – резюмував Козонов.

Нагадаємо, дослідники з Каліфорнійського університету у Сан-Франциско оцінили вплив кави на організм у короткостроковій перспективі.

Цьогоріч світові поставки кави з В'єтнаму страждають через жорсткі обмеження, встановлені для контролю поширення «Дельта»-штаму коронавірусу.

Також фінляндські вчені з Центру технічних досліджень у лабораторних умовах виростили каву з рослинних клітин.

Як відомо, в Україні може значно здорожчати кава.

Також повідомлялося, що кава впливає на сприйнятливість людини до Covid-19.

Крім того, дієтологи з США назвали найкращий час, коли варто пити каву, щоб вона була максимально корисною.