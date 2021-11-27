Кава коштує найдорожче за останнє десятиліття: чого чекати українцям
Причинами зростання цін стали небувалі заморозки на кавових плантаціях у Бразилії
Станом на середину листопада світові ціни на каву встановили 10-річний рекорд у зв'язку з чим роздрібні ціни на каву також підуть вгору.
Причинами зростання цін стали небувалі заморозки на кавових плантаціях в Бразилії, а також багаторазово подорожчала логістика. Про це йдеться в матеріалі UBR.ua.
За словами директора компанії Foundation Cofee Roasters Тимура Козонова, за 2020-2021 роки вартість міжнародної доставки подорожчала в дев'ять разів.
У зв'язку з чим очікувати підвищення вартості кави варто вже найближчими днями.
«Якщо раніше ціна за контейнер становила $2 тис., то зараз – $18 тис. Це призводить до сильного подорожчання продукту поверх біржової ціни», – зазначив він.
Козонов прогнозує, що кав'ярні почнуть підвищувати ціни вже в листопаді-січні.
«Зелена кава виросла в ціні більш ніж у два рази, але в собівартість обсмаженої включені також зарплати, податки, амортизація, комунальні витрати, прибуток й т.ін. Тобто обсмажена кава подорожчає на 15-30%», – резюмував Козонов.
Нагадаємо, дослідники з Каліфорнійського університету у Сан-Франциско оцінили вплив кави на організм у короткостроковій перспективі.
Цьогоріч світові поставки кави з В'єтнаму страждають через жорсткі обмеження, встановлені для контролю поширення «Дельта»-штаму коронавірусу.
Також фінляндські вчені з Центру технічних досліджень у лабораторних умовах виростили каву з рослинних клітин.
Як відомо, в Україні може значно здорожчати кава.
Також повідомлялося, що кава впливає на сприйнятливість людини до Covid-19.
Крім того, дієтологи з США назвали найкращий час, коли варто пити каву, щоб вона була максимально корисною.