В Україні знову здорожчає хліб: коли й на скільки

Зростання ціни обумовлене не лише високими тарифами на енергоносії, а й необхідністю імпорту борошна з Туреччини

В Україні знову дорожчатиме хліб. Зростання ціни приблизно на 25−30% обумовлене не лише високими тарифами на енергоносії, а й необхідністю імпорту борошна з Туреччини. Про це заявили в об'єднанні підприємств хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром», йдеться у сюжеті «1+1».

У зв'язку з тим, що українські аграрії масово експортували пшеницю високої якості, у вітчизняному виробництві її не вистачає. Тепер борошно з українського зерна закуповуватимуть за кордоном. А це призведе до подорожчання хліба та борошняних виробів на чверть.

В «Укрхлібі» зазначили, що у 2022 році хліб планується виробляти за спрощеною технологією. Це позначиться на якості виробів.

Варто наголосити, що уряд наголошував, що у 2021 році Україна зібрала рекордний за 30 років врожай.

Раніше стало відомо, що Держава регулюватиме ціни на батон та олію.

До слова, радник президента Олег Устенко, реагуючи на подорожчання продуктів харчування, анонсував запровадження продуктових карток, які будуть діяти через додаток «Дія». Таким чином влада намагатиметься підтримати найбільш вразливі верстви населення.

Також пекарі попередили українців про різкий стрибок цін на хліб. В січні ціни на хліб зростуть на 10%, і надалі можуть продовжити збільшуватися.

Водночас до списку виробників продовольства, які отримуватимуть пільговий газ потрапило 7 тис. підприємств.

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