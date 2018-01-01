Ціни на нафту сягнули майже $70

Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,49%

У середу, 10 січня, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні зросли в ціні до 69,16 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg. За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,49%. [READ_MORE] При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 63,45 долара за барель, додавши



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Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,49%

У середу, 10 січня, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні зросли в ціні до 69,16 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.

За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,49%.

При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 63,45 долара за барель, додавши 0,78%.

Нагадаємо, 9 січня ціни на нафту знову досягли максимуму з 2015 року, оскільки спекулянти очікували, що зростання цін триватиме на фоні скорочення видобутку ОПЕК та зниження бурової активності в США.

Трейдери повідомили, що зростання цін в основному викликане вливанням спекулятивних коштів у нафтові ф'ючерси на фоні зниження пропозиції на ринку у зв'язку із скороченням видобутку ОПЕК і Росії, яке триватиме до кінця 2018 року.

Незначне зниження кількості бурових в США також надало підтримку котируванням північноамериканського сорту, сказали трейдери. Кількість бурових установок в США знизилося на 5 одиниць до 742 одиниць за минулий тиждень, згідно з даними Baker Hughes. Цей індикатор утримується значно вище за мінімум в 316 одиниць, зафіксований у червні 2016 року. Видобування сировини в країні, як очікується, скоро проб'є позначку в 10 мільйонів барелів, досягнувши рівня виробництва Саудівської Аравії та Росії.

У середу інвестори очікують дані від Американського інституту нафти (API) і міненерго країни щодо динаміки запасів «чорного золота» в США за підсумками минулого тижня. Аналітики чекають, що показник опустився на 4,1 мільйона барелів, до 420,4 мільйона баррелів.