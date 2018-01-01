Нафта знову подорожчала: ціни досягли максимуму за останні три роки

Трейдери повідомляють, що зростання цін в основному викликане вливанням спекулятивних коштів у нафтові ф'ючерси

Ціни на нафту знову досягли максимуму з 2015 року у вівторок, оскільки спекулянти очікували, що зростання цін триватиме на фоні скорочення видобутку ОПЕК та зниження бурової активності в США. Проте деякі трейдери попереджали, що ралі може зійти нанівець. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com. Вартість березневих



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Трейдери повідомляють, що зростання цін в основному викликане вливанням спекулятивних коштів у нафтові ф'ючерси

Ціни на нафту знову досягли максимуму з 2015 року у вівторок, оскільки спекулянти очікували, що зростання цін триватиме на фоні скорочення видобутку ОПЕК та зниження бурової активності в США. Проте деякі трейдери попереджали, що ралі може зійти нанівець. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,53%, до 68,14 долара за барель, ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,7%, до 62,16 долара за барель. Нафта обох марок торгується біля максимальних позначок з 2015 року.

Трейдери повідомили, що зростання цін в основному викликане вливанням спекулятивних коштів у нафтові ф'ючерси на фоні зниження пропозиції на ринку у зв'язку із скороченням видобутку ОПЕК і Росії, яке триватиме до кінця 2018 року.

Незначне зниження кількості бурових в США також надало підтримку котируванням північноамериканського сорту, сказали трейдери. Кількість бурових установок в США знизилося на 5 одиниць до 742 одиниць за минулий тиждень, згідно з даними Baker Hughes. Цей індикатор утримується значно вище за мінімум в 316 одиниць, зафіксований у червні 2016 року. Видобування сировини в країні, як очікується, скоро проб'є позначку в 10 мільйонів барелів, досягнувши рівня виробництва Саудівської Аравії та Росії.

У середу інвестори очікують дані від Американського інституту нафти (API) і міненерго країни щодо динаміки запасів «чорного золота» в США за підсумками минулого тижня. Аналітики чекають, що показник опустився на 4,1 мільйона барелів, до 420,4 мільйона баррелів.

Станом на 09:45 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 68,22 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 67,90 долара за барель, що на 12 центів вище рівня закриття торгів ($67, 78).

Джерело: Укрінформ