Цивілізація добралася до «Укрпошти»: отримати послугу можна в «Дії»

Смілянський обіцяє, що черги і стоси паперів залишились у минулому

Державне підприємство «Укрпошта» почало приймати е-документи у застосунку «Дія» для отримання і відправлення посилок та поштових переказів. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Сьогодні очільник «Укрпошти» спільно з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм і міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим запустили можливість отримання і відправлення переказів і посилок на будь-яку суму в усіх автоматизованих відділеннях «Укрпошти».

«Якщо раніше Вам потрібно було обов'язково мати або зробити копію паспорта, то з сьогоднішнього дня, якщо у Вас є «Дія», досить показати згенерований код і за кілька секунд отримати послугу, що цікавить Вас. А нам більше не треба зберігати сотні тисяч сторінок Ваших паспортів з не завжди вдалими фотографіями», – написав Смілянський.

Сьогодні послуга доступна у всіх містах і селах, де живе понад 2 тис. осіб.

Як це працює:

у відділені «Укрпошти» надаєте номер штрихкоду ID-картки чи закордонного паспорта в «Дії»

підтверджуєте передачу е-копій із застосунку, які оператор «Укрпошти» просканує за лічені секунди.

Смілянський сподівається, що після запуску пересувних відділень пошти 100% українських міст і сіл «зможуть підключитися до цивілізації».