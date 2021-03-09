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    Цивілізація добралася до «Укрпошти»: отримати послугу можна в «Дії»

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    Міністри протестували нову послугу Укрпошти - Цивілізація добралася до «Укрпошти»: отримати послугу можна в «Дії»
    Міністри протестували нову послугу Укрпошти
    Фото: Ігор Смілянський, Facebook

    Смілянський обіцяє, що черги і стоси паперів залишились у минулому

    Державне підприємство «Укрпошта» почало приймати е-документи у застосунку «Дія» для отримання і відправлення посилок та поштових переказів. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook гендиректор компанії Ігор Смілянський.

    Сьогодні очільник «Укрпошти» спільно з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм і міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим запустили можливість отримання і відправлення переказів і посилок на будь-яку суму в усіх автоматизованих відділеннях «Укрпошти».

    «Якщо раніше Вам потрібно було обов'язково мати або зробити копію паспорта, то з сьогоднішнього дня, якщо у Вас є «Дія», досить показати згенерований код і за кілька секунд отримати послугу, що цікавить Вас. А нам більше не треба зберігати сотні тисяч сторінок Ваших паспортів з не завжди вдалими фотографіями», – написав Смілянський.

    Сьогодні послуга доступна у всіх містах і селах, де живе понад 2 тис. осіб.

    Як це працює:

    • у відділені «Укрпошти» надаєте номер штрихкоду ID-картки чи закордонного паспорта в «Дії»
    • підтверджуєте передачу е-копій із застосунку, які оператор «Укрпошти» просканує за лічені секунди.

    Смілянський сподівається, що після запуску пересувних відділень пошти 100% українських міст і сіл «зможуть підключитися до цивілізації».

    Теги: Укрпошта Ігор Смілянський Михайло Федоров Владислав Криклій
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