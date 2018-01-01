Цього року Кабмін не планує купувати нові автомобілі

Кошти на нові машини для КМУ в державному бюджеті не передбачені

У 2017 році для автопідприємства господарсько-фінансового Департаменту Секретаріату Кабінету міністрів було придбано 19 автомобілів, що ж стосується цього року, то кошти на нові машини для КМУ в державному бюджеті не передбачені. Про це Укрінформу повідомили в Департаменті інформації та комунікацій із громадськістю Секретаріату КМУ у відповідь на



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Кошти на нові машини для КМУ в державному бюджеті не передбачені

У 2017 році для автопідприємства господарсько-фінансового Департаменту Секретаріату Кабінету міністрів було придбано 19 автомобілів, що ж стосується цього року, то кошти на нові машини для КМУ в державному бюджеті не передбачені.

Про це Укрінформу повідомили в Департаменті інформації та комунікацій із громадськістю Секретаріату КМУ у відповідь на інформаційний запит.

«На балансі автопідприємства господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету міністрів України (далі — автопідприємство) станом на 4 січня 2018 року перебуває 136 автомобілів, з яких 19 були придбані у 2017 році. Державний бюджет України на 2018 рік кошти на придбання автомобілів Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету міністрів України не передбачено», - зазначається у відповіді.

Водночас детальну інформацію про придбані авто в уряді не надали.

Що стосується витрат на утримання автопарку, то в секретаріаті Кабміну запевнили, що до середини березня ця інформація обов’язково буде оприлюднена. «Інформація про касові видатки автопідприємства за 2017 рік буде в установленому порядку оприлюднення на Урядовому веб-порталі у розділі «Інформація про бюджет» до 15 березня 2018 року», - уточнили в департаменті.