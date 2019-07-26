Дефіцит держбюджету України за півроку сягнув 871 млн грн



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Державні запозичення за півроку становили 246,8 млрд грн, тоді як погашення боргових зобов’язань – 210,67 млрд грн

Дефіцит державного бюджету в січні-червні 2019 року становив 871 млн грн, зокрема, дефіцит загального фонду становив 8,67 млрд грн за плану 22,99 млрд грн,

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, з посиланням на Державну казначейську службу (ДКСУ)

Згідно з даними відомства, державні запозичення за півроку становили 246,8 млрд грн, тоді як погашення боргових зобов’язань – 210,67 млрд грн.

Загалом держбюджет за зазначений період отримав 506,85 млрд грн доходів, за загальним фондом доходи становили 448,4 млрд грн за затвердженого плану 476,36 млрд грн.

Видатки державного бюджету в січні-червні цього року були на рівні 508,56 млрд грн, зокрема 459,33 млрд грн за загальним фондом за плану в 502 млрд грн.

Згідно зі звітом ДКСУ, місцеві бюджети закрили зазначений період із профіцитом у 21,93 млрд грн, за загальним фондом профіцит становив 39 млрд грн.

Як свідчать дані, зведений бюджет у першому півріччі виконано з профіцитом 21 млрд грн, зокрема 30,38 млрд грн за загальним фондом.

Як повідомлялося, за підсумками січня-травня держбюджет було зведено з профіцитом 7,7 млрд грн.

Доходи держбюджету України в 2019 році визначено в розмірі 1,026 трлн грн (+10,5% до отриманих у 2018 році доходів), зокрема загального фонду – 928,51 млрд грн (+11,4%), а видатки – відповідно 1,112 трлн грн (+12,8) та 1,006 трлн грн (+13,8%).