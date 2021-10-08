  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Конгресі США закликали Байдена негайно ввести санкції проти «Північного потоку – 2»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Конгресі США закликали Байдена негайно запровадити санкції проти Nord Stream 2 - У Конгресі США закликали Байдена негайно ввести санкції проти «Північного потоку – 2»
    У Конгресі США закликали Байдена негайно запровадити санкції проти Nord Stream 2
    Фото з відкритих джерел

    Маккол вважає, що Росія використовує газопровід «Північний потік – 2», як «зброю»

    Старший член Комітету з закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол закликав президента країни Джо Байдена терміново ввести санкції проти російського газопроводу «Північний потік - 2». Про це йдеться у його заяві.

    Маккол вважає, що Росія використовує газопровід «Північний потік – 2», як «зброю».

    «Байден та канцлер Німеччини Ангела Меркель зобов’язалися реагувати, якщо Росія намагатиметься використовувати енергетику, як зброю. Але обидва закривають очі на зусилля путінського режиму з метою тиску на Європу, аби вона прискорила процес сертифікації російського газопроводу», – пояснив він.

    Конгресмен-республіканець сказав, що Росія маніпулює європейським ринком газу й наближає момент початку енергетичної кризи в Європі.

    На його думку, якщо адміністрація Байдена не відреагує на цей заклик, аби зупинити запуск газопроводу, то «подарує російському президенту (Володимиру Путіну) ще один вид зброї проти України та інших європейських партнерів».

    До слова, президент Польщі попросив НАТО втрутитися в ситуацію з «Північним потоком – 2».

    Нагадаємо 4 жовтня почалося заповнення газом першої нитки «Північного потоку – 2»

    Зазначимо, регулятор Німеччини пригрозив оператору «Північного потоку – 2»: усі подробиці.

    Як відомо, Данія дозволила запуск «Північного потоку – 2».

    Раніше ЗМІ повідомили, що Держдеп втрапив у кадрову кризу через газопровід «Північний потік – 2».

    Читайте також:
    Теги: Росія США газ Джозеф Байден санкції Данія Північний потік-2
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Конгресі США закликали Байдена негайно ввести санкції проти «Північного потоку – 2»