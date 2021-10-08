У Конгресі США закликали Байдена негайно ввести санкції проти «Північного потоку – 2»

Маккол вважає, що Росія використовує газопровід «Північний потік – 2», як «зброю»

Старший член Комітету з закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол закликав президента країни Джо Байдена терміново ввести санкції проти російського газопроводу «Північний потік - 2». Про це йдеться у його заяві.

Маккол вважає, що Росія використовує газопровід «Північний потік – 2», як «зброю».

«Байден та канцлер Німеччини Ангела Меркель зобов’язалися реагувати, якщо Росія намагатиметься використовувати енергетику, як зброю. Але обидва закривають очі на зусилля путінського режиму з метою тиску на Європу, аби вона прискорила процес сертифікації російського газопроводу», – пояснив він.

Конгресмен-республіканець сказав, що Росія маніпулює європейським ринком газу й наближає момент початку енергетичної кризи в Європі.

На його думку, якщо адміністрація Байдена не відреагує на цей заклик, аби зупинити запуск газопроводу, то «подарує російському президенту (Володимиру Путіну) ще один вид зброї проти України та інших європейських партнерів».

До слова, президент Польщі попросив НАТО втрутитися в ситуацію з «Північним потоком – 2».

Нагадаємо 4 жовтня почалося заповнення газом першої нитки «Північного потоку – 2»

Зазначимо, регулятор Німеччини пригрозив оператору «Північного потоку – 2»: усі подробиці.

Як відомо, Данія дозволила запуск «Північного потоку – 2».

Раніше ЗМІ повідомили, що Держдеп втрапив у кадрову кризу через газопровід «Північний потік – 2».