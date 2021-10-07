«Північний потік – 2»: Єрмак провів засідання робочої групи

Єрмак провів установче засідання робочої групи

В Офісі президента сьогодні, 7 жовтня, пройшло установче засідання робочої групи щодо російського газопроводу «Північний потік – 2». Засідання провів керівник ОП Андрій Єрмак. Про це повідомляє пресслужба ОП.

Робоча група була утворена президентом Володимиром Зеленським. Її завдання – напрацювати пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для України від «Північного потоку – 2» та інших газопроводів, що оминають Україну.

На сьогоднішньому засіданні учасники робочої групи обговорили виклики, що постають перед Україною на нинішньому етапі. Також обговорили алгоритм дій на найближчу перспективу.

Напередодні Данія дозволила запуск «Північного потоку – 2».

Раніше ЗМІ повідомили, що Держдеп втрапив у кадрову кризу через газопровід «Північний потік – 2».

Варто вказати, що 1 жовтня Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України.

Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

Нагадаємо, попри те, що 3 жовтня угорська сторона заявила про відновлення транзиту газу до Угорщини через Україну, станом на 4 жовтня транзит не відновлювався.

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