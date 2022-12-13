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Поліція затримала засновника криптобіржі FTX

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Поліція затримала засновника криптобіржі FTX
Сем Бенкман-Фрід був наймолодшим мільярдером США
фото з відкритих джерел

Бенкмана-Фріда звинувачують в електронному шахрайстві, шахрайстві з цінними паперами, відмиванні грошей та злочинній змові

Правоохоронні органи Багамських островів затримали ексгендиректора і засновника збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда. Запит на арешт видали США, повідомляє The New York Times.

Аналітична компанія Nansen, що займається розслідуванням банкрутства однієї з найбільших криптобірж FTX, помітила таємничий витік приблизно $662 млн у токенах. Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід був допитаний поліцією та регуляторами Багамських островів.

Його звинувачують в електронному шахрайстві, шахрайстві з цінними паперами, відмиванні грошей та злочинній змові. Засновник криптобіржі проходить єдиним обвинуваченим у справі.

Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід довго вважався вундеркіндом криптосвіту. Він створив гіганта, який конкурував з лідером ринку Binance.

FTX Group, оператор зареєстрованої на Багамах криптовалютної біржі FTX, оголосила про банкрутство 11 листопада. Ще на початку осені бізнес оцінювався у $32 млрд.

Процедурою банкрутства займається новий глава компанії Джон Рей, який уже заявив, що не бачив такого жахливого стану компанії за весь свій 40-річний досвід проведення реструктуризацій.

Раніше повідомлялося, що українці переходять на нову валюту – цифрові монети має рекордна кількість населення. Україна вийшла на перше місце у світі за відсотком населення, що володіє криптовалютами. Цифрові монети має більше 10% мешканців.

Також нагадаємо, «Криптовалюта – це не гроші» – у Нацбанку пояснили, чим ризикують українці. Криптовалюти не є ані грошовими коштами, ані валютами як такими, ані платіжним засобом, ані електронними грошима.

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Теги: криптовалюта Багамские Острова

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