Депутати пропонують змінити систему зарахування податків до місцевих бюджетів

Модель сплати податку на доходи фізичних осіб є недосконалою, вважають нардепи

У законопроектах пропонується новий принцип розподілу податку на доходи фізичних осіб між місцевими бюджетами

У Верховній Раді зареєстровані законопроекти №5244 і №5245, які встановлюють новий принцип розподілу податку на доходи фізичних осіб між місцевими бюджетами.

На сьогодні, згідно зі статтею 168 Податкового кодексу, ПДФО зараховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням юридичної особи, яка виплачує оподатковані доходи фізичній особі.

Однак, як свідчить практика, ця модель сплати ПДФО є вкрай недосконалою та не задовольняє потреби територіальних громад, особливо громад сіл, селищ та невеликих міст.

Документами пропонується встановити порядок сплати податку на доходи фізичних осіб пропорційно у розмірі 50% за місцем проживання чи реєстрації та 50% за місцем роботи такої фізичної особи.

Також, як зазначається в пояснювальній записці, для сільськогосподарських товаровиробників розподіл податку до сплати буде враховувати земельні ділянки, на яких здійснюється діяльність таким товаровиробником.

Ініціаторами законопроектів №5244 і №5245 є представники депутатської групи «Довіра», а також Ніна Южаніна («Європейська солідарність»), Андрій Ніколаєнко (ВО «Батьківщина»), Анатолій Гунько, Павло Халімон, Олександр Салійчук, Марина Нікітіна («Слуга народу»), Наталія Королевська (ОПЗЖ) та інші депутати різних фракцій і груп.

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