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    Економіка та фінанси

    Державна регуляторна служба: уніфікація плати за порожній пробіг – це чергове підвищення тарифів (офіційно)

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    Міністерство пропонує здійснити уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів - Державна регуляторна служба: уніфікація плати за порожній пробіг – це чергове підвищення тарифів (офіційно)
    Міністерство пропонує здійснити уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів

    За підрахунками ДРС, внаслідок введення в дію цього наказу вартість залізничних перевезень зросте на 2,3% поточного року, і на 9,1% – наступного

    Запропонована Мінінфраструктури уніфікація тарифів за перевезення порожніх вагонів є черговим підвищенням тарифів на залізничні перевезення. Такого висновку дійшла Державна регуляторна служба України, повідомляється в листі служби до прем’єр-міністра України.

    В ДРС повідомили, що наданий їм для погодження проект наказу Міністерства інфраструктури «Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України та пов’язані з ними послуги», яким міністерство пропонує здійснити уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів, має на меті підвищення вартості залізничних перевезень.

    «За результатами розгляду проекту наказу, а також аналізу його регуляторного впливу, ДРС встановила, що по суті, основною метою проекту наказу не є уніфікація перевезення порожніх вагонів, а чергове підвищення вартості залізничних перевезень», – зазначається у висновку.

    За підрахунками ДРС, внаслідок введення в дію цього наказу вартість залізничних перевезень зросте на 2,3% поточного року, і на 9,1% – наступного. При цьому в службі наголосили, що підвищення тарифів буде повністю покладене на вітчизняних виробників, які користуються послугами залізниці, та призведе до зростання цін на їх продукцію для кінцевого споживача, а також скорочення промислового виробництва та експорту в цілому.

    Нагадаємо, раніше «Укрметалургпром» звернувся до НАБУ та Нацполіції з приводу корупційних схем в «Укрзалізниці», пов'язаних з перевезенням вантажів на особливих умовах, що передбачають 20% доплату за пришвидшене перевезення вантажів, в результаті чого втрати гірничодобувних підприємств перевищили $50 млн.

    НАБУ інфраструктура послуги перевезення
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