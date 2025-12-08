Metinvest Digital оголосила про зміну бізнес-моделі

Компанія планує вихід на український та міжнародний ринок

Дочірня IT-компанія Групи «Метінвест», Metinvest Digital, оголосила про нову стратегію розвитку, яка передбачає активний вихід на зовнішніх клієнтів та поступове зменшення залежності від внутрішнього замовлення холдингу. Про це повідомляє Forbes Україна.

За словами генерального директора компанії Сергія Детюка, нині близько 90% виторгу Metinvest Digital забезпечує сам «Метінвест». Але призупинення роботи одного з ключових активів холдингу, Покровської вугільної групи, а також скорочення постійних витрат у компаніях групи призвели до зменшення IT-завантаження. У першому півріччі 2025 року виторг Metinvest Digital знизився на 8%, до 801 млн грн, а збиток склав 21,7 млн грн. У самій Групі «Метінвест» за цей період зафіксовано 58 млн доларів збитків.

В умовах падіння внутрішнього попиту Metinvest Digital почала формувати команду для залучення нових клієнтів за межами холдингу. Нині на них припадає близько 10% доходів компанії, і їхня кількість становить вісім організацій, серед яких «Укртелеком», банк ПУМБ та державне підприємство «Медичні закупівлі України». Керівництво ставить за мету потроїти цей показник протягом двох-трьох років та вийти на частку зовнішніх клієнтів у розмірі до 30% виторгу.

У компанії визнають: монетизація IT-продуктів є нетиповою моделлю для внутрішніх сервісних підрозділів промислових груп, однак у поточних умовах це необхідний крок.

Для розвитку нового напряму Metinvest Digital створила дирекцію з розвитку бізнесу, яку очолив Юрій Чернецький. Компанія поєднала експертні центри, проєктний офіс і підрозділ зовнішніх продажів, а також посилила напрям дослідження та розробок. У команді з’явилися нові керівники, відповідальні за інновації та сервісні операції. Продовжується пошук HR-директора, який має підтримати переорієнтацію компанії на роботу з новими ринками.

Стратегія Metinvest Digital передбачає продаж IT-рішень, створених для внутрішнього використання. Зокрема, компанія уже демонструє зовнішнім клієнтам кілька ШІ-асистентів для технічної підтримки, HR-функцій і юридичних завдань. У разі додаткових інвестицій такі продукти можуть бути адаптовані для інших ринків. Також IT-компанія пропонує послуги впровадження SAP-модулів, управління хмарними технологіями на базі Microsoft Azure та рішення з кібербезпеки.

Поки що Metinvest Digital зосереджується на українському ринку, але надалі компанія планує поступове залучення клієнтів в Італії, Болгарії та Польщі, де Група «Метінвест» має виробничі та дистриб’юторські активи. Вихід на ширші міжнародні ринки поки не розглядається через мовні та операційні бар’єри.

Як відомо, наразі компанія «Метінвест» Ріната Ахметова впроваджує інструменти штучного інтелекту для автоматизації процесів та контролю якості продукції на виробництві. Один із реалізованих продуктів – рішення на основі комп’ютерного зору для контролю якості напівфабрикатів у реальному часі, яке стало для компанії справжнім проривом.

Також R&D-центр Metinvest Digital розробляє рішення у сфері RPA (Robotic Process Automation), які дають змогу автоматизувати повторювані та рутинні операції за допомогою програмних роботів. Ці роботи імітують дії людини, взаємодіючи з цифровими системами та застосунками – ERP, CRM, базами даних і вебдодатками, без потреби змінювати наявну інфраструктуру.