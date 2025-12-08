Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Дороги до Буковелю обійдуться державі у 9 млрд грн

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Дороги до Буковелю обійдуться державі у 9 млрд грн
Буковель отримає нові дороги за 9 млрд грн з держбюджету
фото з відкритих джерел

Держава вже уклала контракти на ремонт і будівництво доріг на суму 2,46 млрд грн, а загальна вартість нового карпатського шляху до курорту Буковель може скласти 6,57 млрд грн

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Івано-Франківської області планує витратити щонайменше 9 млрд грн на дороги, що ведуть до курорту Буковель та нових туристичних зон. Перші контракти вже укладені, а будівництво нової 28,6-кілометрової дороги стартує найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Наші гроші».

26 та 21 листопада Служба уклала два контракти з ТОВ «ПБС» на капітальний ремонт доріг: 2,8 км дороги Т-09-06 Івано-Франківськ – Надвірна між селами Пасічна та Бистриця. Ще 278 млн грн піде на ремонт відрізку дороги Н-09 Мукачево-Львів в районі села Микуличин.

3 грудня оголошено тендер на проєктну документацію для нової дороги від Бистриці до Яблуниці через Поляницю, де розташований Буковель. Орієнтовна вартість – 6,57 млрд грн. Дорога стане прямим під’їздом до курорту та з’єднає «Буковель» з новими туристичними зонами Бистриці та Турбата.

Влада витратить мільярди на будівництво доріг до Буковелю та нових курортів
Влада витратить мільярди на будівництво доріг до Буковелю та нових курортів
фото: Наші гроші

У сукупності держава готова спрямувати щонайменше 9 млрд грн на дорожні роботи, що ведуть у зону приватних курортів.

Як повідомляли «Наші Гроші», ТОВ ПБС записана на працівницю курорту «Буковель» Іванну Непик, але її реальним власником вважають екснардепа Олександра Шевченка, який був директором «Буковелю».

Шевченко є другом і бізнес-партнером народного депутата Ігоря Палиці. Це давній соратник Ігоря Коломойського. Раніше саме Коломойський був власником Буковелю.

Нагадаємо, що 21 листопада правоохоронці викрили схему незаконної приватизації 6 га лісового фонду біля Поляниці та туристичного комплексу Буковель. Фігуранти внесли до Держреєстру недостовірні дані про нібито законну власність. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Читайте також:

Теги: дороги гроші бізнес будівництво ремонт держава Буковель Мукачево

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під Буковелем викрито схему приватизації 6 га лісу
Під Буковелем частина держлісу опинилася у приватних руках
21 листопада, 16:27
Свириденко: МВФ підтвердив стійкість української економіки
Україна та МВФ погодили нову програму кредитування
27 листопада, 00:33
Держава надає ваучери на житло ВПО з тимчасово окупованих територій
Житлові ваучери для ВПО: хто і як зможе отримати 2 млн грн
28 листопада, 13:27
2,9 млн заявок «Зимової підтримки» оформлено на дітей
На що українці найбільше витрачають 1000 грн «Зимової Підтримки». Свириденко дала відповідь
1 грудня, 10:56
Тетяна Петрук
Директор по персоналу «Метінвесту» включили до топу найкращих HR України Новини компаній
24 листопада, 13:53
Підвищення вантажного тарифу Укрзалізниці загрожує роботі критичних галузей: заява Асоціації добувників
Підвищення вантажного тарифу Укрзалізниці загрожує роботі критичних галузей: заява Асоціації добувників
19 листопада, 12:39
Федерація роботодавців попередили про загрозу закриття підприємств: названо причину
Федерація роботодавців попередили про загрозу закриття підприємств: названо причину
26 листопада, 12:39
Після затишшя у перший рік повномасштабної повідомлень, які підпадають під фінмоніторинг, рік до року лише більшає: лише у 2024 обсяг їх обсяг зріс одразу на 22%
Рекорд підозрілих фіноперацій: скільки справ отримали правоохоронці
28 листопада, 09:29
Сталь «Метінвесту» перетворилася на елемент оборони вже у перші дні війни
«Метінвест» спрямував 5,2 млрд грн на підтримку Сил оборони України від початку повномасштабної війни Новини компаній
6 грудня, 16:50

Економіка

Metinvest Digital оголосила про зміну бізнес-моделі
Metinvest Digital оголосила про зміну бізнес-моделі
«Укрпромзовнішекспертиза» порівняла маржинальність вантажних перевезень в Україні та ЄС
«Укрпромзовнішекспертиза» порівняла маржинальність вантажних перевезень в Україні та ЄС
Дороги до Буковелю обійдуться державі у 9 млрд грн
Дороги до Буковелю обійдуться державі у 9 млрд грн
Через CBAM Україна ризикує втратити власний ринок цементу – Спілка виробників будматеріалів
Через CBAM Україна ризикує втратити власний ринок цементу – Спілка виробників будматеріалів
Українську компанію відзначено нагородою European Excellence Awards
Українську компанію відзначено нагородою European Excellence Awards
Шанси на відстрочку CBAM високі, але уряд має діяти швидко – директор GMK Center
Шанси на відстрочку CBAM високі, але уряд має діяти швидко – директор GMK Center

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua