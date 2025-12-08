Дороги до Буковелю обійдуться державі у 9 млрд грн

Держава вже уклала контракти на ремонт і будівництво доріг на суму 2,46 млрд грн, а загальна вартість нового карпатського шляху до курорту Буковель може скласти 6,57 млрд грн

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Івано-Франківської області планує витратити щонайменше 9 млрд грн на дороги, що ведуть до курорту Буковель та нових туристичних зон. Перші контракти вже укладені, а будівництво нової 28,6-кілометрової дороги стартує найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Наші гроші».

26 та 21 листопада Служба уклала два контракти з ТОВ «ПБС» на капітальний ремонт доріг: 2,8 км дороги Т-09-06 Івано-Франківськ – Надвірна між селами Пасічна та Бистриця. Ще 278 млн грн піде на ремонт відрізку дороги Н-09 Мукачево-Львів в районі села Микуличин.

3 грудня оголошено тендер на проєктну документацію для нової дороги від Бистриці до Яблуниці через Поляницю, де розташований Буковель. Орієнтовна вартість – 6,57 млрд грн. Дорога стане прямим під’їздом до курорту та з’єднає «Буковель» з новими туристичними зонами Бистриці та Турбата.

Влада витратить мільярди на будівництво доріг до Буковелю та нових курортів фото: Наші гроші

У сукупності держава готова спрямувати щонайменше 9 млрд грн на дорожні роботи, що ведуть у зону приватних курортів.

Як повідомляли «Наші Гроші», ТОВ ПБС записана на працівницю курорту «Буковель» Іванну Непик, але її реальним власником вважають екснардепа Олександра Шевченка, який був директором «Буковелю».

Шевченко є другом і бізнес-партнером народного депутата Ігоря Палиці. Це давній соратник Ігоря Коломойського. Раніше саме Коломойський був власником Буковелю.

Нагадаємо, що 21 листопада правоохоронці викрили схему незаконної приватизації 6 га лісового фонду біля Поляниці та туристичного комплексу Буковель. Фігуранти внесли до Держреєстру недостовірні дані про нібито законну власність. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.