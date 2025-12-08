Головна Гроші Економіка
«Укрпромзовнішекспертиза» порівняла маржинальність вантажних перевезень в Україні та ЄС

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
«Укрпромзовнішекспертиза» порівняла маржинальність вантажних перевезень в Україні та ЄС
«Укрзалізниця» виступила з ініціативою підвищити на 40% тарифи на вантажні перевезення
Тарифи на вантажні перевезення «Укрзалізниці» для промисловості непропорційно високі – ДП «Укрпромзовнішекспертиза»

Нинішня структура доходів і витрат «Укрзалізниці» є деформованою і не відповідає європейській практиці. Саме це призводить до накопичення збитків та втрати вантажної бази. Про це розповіли керівник ДП «Укрпромзовнішекспертиза» Володимир Власюк та заступник директора Сергій Поважнюк. Також на засіданні економічного комітету парламенту вони представили висновки досліджень щодо економічної моделі Укрзалізниці та шляхів її оздоровлення. 

Експерти порівняли показники маржинальності «Укрзалізниці» із залізницями Німеччини та Польщі. Якщо в Україні пасажирські перевезення мають збитковість на рівні близько – 150% EBITDA, то у європейських аналогів цей сегмент є майже беззбитковим або приносить символічний плюс у межах 10–15%. Натомість промислові перевезення в Україні демонструють надмірно високу маржинальність – 38–40%, тоді як у Німеччині цей показник не перевищує 3%.

«Це свідчить про потребу у поетапному, плановому переході до моделі, коли пасажирські перевезення стають близькими до нульової рентабельності або мають невеликий плюс, а промисловість перестає нести непропорційно високий тарифний тягар. У нас же економіка є заручником соціального популізму. Коли країна виробляла 43 млн тонн сталі, підвищення тарифів розподілялося на великий обсяг. Але сьогодні – лише на 6 млн тонн», – зауважив він.

Ключовою загрозою для «Укрзалізниці» експерти називають різку залежність обсягів вантажних перевезень від тарифної політики. За їхніми даними, кореляція між підвищенням тарифів і падінням вантажної бази становить 0,98, і кожне зростання цін стимулює бізнес переходити на автотранспорт. У підсумку витрати компанії зростають, а доходи падають, що створює «замкнене коло».

Власюк наголосив, що точкові рішення проблему не вирішать – необхідний комплексний підхід з точними розрахунками резервів та ресурсів. Серед факторів, які можуть частково покращити ситуацію, він назвав зменшення податкового навантаження (зокрема земельний податок обсягом близько 3 млрд грн), зняття акцизу на пальне, а також можливі трансфери з місцевих бюджетів.

Виходом же для «Укрзалізниці» є багаторічний план реструктуризації із залученням усіх стейкхолдерів, включно з правлінням компанії. Потрібно сформувати модель, яка дозволить забезпечити 5–10% маржинальної прибутковості, збалансувати пасажирський та промисловий сегменти, і поступово ліквідувати хронічну збитковість пасажирських перевезень.

Як відомо, «Укрзалізниця» виступила з ініціативою підвищити на 40% тарифи на вантажні перевезення. Водночас, проти виступили у Мінекономіки: там заявили, що перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, «Укрзалізниця» має оновити тарифний збірник, який не переглядався з 2009 року. «Просто загальне підвищення тарифів не дасть ефекту. Частина вантажів піде на дороги або  просто зникне через зупинку підприємств», – заявив міністр.

Теги: економіка тарифи Укрзалізниця перевезення

