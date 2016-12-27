Держслужба зайнятості назвала основну причину трудової міграції

Зарплати, зокрема, працівників освіти та медицини не відповідають інфляційним процесам у країні

Основною причиною трудової міграції в Україні є низький рівень заробітної плати. Про це повідомив під час прес-конференції в.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко. За його словами, найнижчі зарплати у 2017 році отримували медсестри, лікарі, вчителі та вихователі. «Їх зарплати не відповідали інфляційним процесам, які



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Зарплати, зокрема, працівників освіти та медицини не відповідають інфляційним процесам у країні

Основною причиною трудової міграції в Україні є низький рівень заробітної плати. Про це повідомив під час прес-конференції в.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко.

За його словами, найнижчі зарплати у 2017 році отримували медсестри, лікарі, вчителі та вихователі.

«Їх зарплати не відповідали інфляційним процесам, які відбуваються в державі», — додав Ярошенко.

В.о. голови Держслужби зайнятості також звернув увагу на те, що рівень зарплат дуже різниться за регіонами. У Києві середній рівень заробітної плати становить 11 643 грн, за ним ідуть Київська, Дніпропетровська, Полтавська, Запорізька, Одеська області, де середній рівень зарплат сягає близько 7 тисяч гривень.

«Дуже зріс рівень зарплат у Закарпатській області — до 6,7 тис. гривень. Рівень зарплат тут завжди був найменшим. Це зростання говорить про те, що роботодавці таким чином намагаються втримати працівників в Україні та зупинити відтік робочої сили», — зазначив Ярошенко.