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    На Буковині утворилося провалля: потяг Чернівці-Київ змінює маршрут

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    У районі карстових печер на перегоні Новоселиця &mdash; Мамалига через підмив ґрунту стався провал у земляному полотні - На Буковині утворилося провалля: потяг Чернівці-Київ змінює маршрут
    У районі карстових печер на перегоні Новоселиця — Мамалига через підмив ґрунту стався провал у земляному полотні
    Фото: «Укрзалізниця»

    Поїзд не зупинятиметься на станціях Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський, Дунаївці, Гречани

    «Укрзалізниця» змінює маршрут пасажирського поїзда №118, який прямує з Чернівців до Києва. Змінити маршрут поїзда довелося через обвал ґрунту. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    У районі карстових печер на перегоні Новоселиця-Мамалига через підмив ґрунту стався провал в земляному полотні. Ремонтні роботи вже стартували, проте вони триватимуть не менше 10 годин.

    Саме тому довелося змінити маршрут поїзда №118 «Чернівці - Київ». Його запустили з Чернівців о 19:46 через станції «Заліщики» та «Тернопіль».

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    На Буковині утворилося провалля: потяг Чернівці-Київ змінює маршрут
    На Буковині утворилося провалля: потяг Чернівці-Київ змінює маршрут
    Фото: «Укрзалізниця»

    Крім того, доведеться виключити деякі зупинки поїзда. Поїзд не зупинятиметься на станціях Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський, Дунаївці, Гречани.

    Пасажирів, які планували покинути поїзд на цих станціях просять не хвилюватися.

    «Пасажирів з цих станцій (а їх у нас 154) просимо не хвилюватися, за вами вже виїхали 3 вагони, які доставлять вас до Хмельницького, куди із затримкою орієнтовно на 1:00 прибуде об'їзним маршрутом поїзд №118», – йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

    Нагадаємо, із 4 вересня «Укрзалізниця» відновила рух потягів Київ–Авдіївка.

    Також, «Укрзалізниця» нагадала про можливість купувати квитки зі знижкою.

    Теги: Київ Укрзалізниця потяг Тернопіль Чернівці
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    На Буковині утворилося провалля: потяг Чернівці-Київ змінює маршрут