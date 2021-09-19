На Буковині утворилося провалля: потяг Чернівці-Київ змінює маршрут
Поїзд не зупинятиметься на станціях Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський, Дунаївці, Гречани
«Укрзалізниця» змінює маршрут пасажирського поїзда №118, який прямує з Чернівців до Києва. Змінити маршрут поїзда довелося через обвал ґрунту. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
У районі карстових печер на перегоні Новоселиця-Мамалига через підмив ґрунту стався провал в земляному полотні. Ремонтні роботи вже стартували, проте вони триватимуть не менше 10 годин.
Саме тому довелося змінити маршрут поїзда №118 «Чернівці - Київ». Його запустили з Чернівців о 19:46 через станції «Заліщики» та «Тернопіль».
Крім того, доведеться виключити деякі зупинки поїзда. Поїзд не зупинятиметься на станціях Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський, Дунаївці, Гречани.
Пасажирів, які планували покинути поїзд на цих станціях просять не хвилюватися.
«Пасажирів з цих станцій (а їх у нас 154) просимо не хвилюватися, за вами вже виїхали 3 вагони, які доставлять вас до Хмельницького, куди із затримкою орієнтовно на 1:00 прибуде об'їзним маршрутом поїзд №118», – йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».
Нагадаємо, із 4 вересня «Укрзалізниця» відновила рух потягів Київ–Авдіївка.
Також, «Укрзалізниця» нагадала про можливість купувати квитки зі знижкою.