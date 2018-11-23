Для жителів Львівщини змінено умови сплати за газ



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Усі клієнти «Львівгаз збуту» отримують рахунки за газ із приведенням до стандартних умов

Починаючи від жовтня 2018 року, приведення до стандартних умов застосовується для обсягів газу, спожитого усіма без винятку клієнтами ТОВ «Львівгаз збут». Такі обчислення вже три роки застосовуються до всіх інших категорій споживачів, і лише населення продовжувало сплачувати обсяги газу обчислені лічильниками в робочих умовах. Ця різниця призвела до виникнення боргу «Львівгаз збуту» перед НАК «Нафтогаз України» на суму 175 млн грн.

У рахунках за використаний у жовтні газ об’єм використаного природного газу за показаннями індивідуальних лічильників буде вперше приведений до стандартних умов. Таким чином населення стало останньою категорією споживачів газу, для якої застосовують таке приведення. Всі інші споживачі ще із грудня 2015 року сплачують за спожитий газ виключно із приведенням до стандартних умов.

Такий виняток пов`язаний із тим, що рішення державних органів влади унеможливлювали приведення до стандартних умов об’ємів газу, спожитого населенням. В той час, як оптовий постачальник газу для населення НАК «Нафтогаз» передавав «Львівгаз збуту» газ приведений до стандартних умов. Різна методика обліку призвела до накопичення боргів «Львівгаз збуту» перед НАК, який сягнув 175 млн грн - тобто несплаченими виявились 28 млн куб. м газу.

Приведення до стандартних умов необхідно через те, що природний газ зменшує свій об’єм при охолодженні (стискається), а при нагріванні навпаки – збільшується (розширюється). Тобто, температура повітря впливає на облік газу. Незважаючи на це, «Львівгаз збут» був змушений навіть взимку продавати газ як при температурі + 20С і стандартному атмосферному тиску 760 мм рт. ст. При цьому об’єми спожитого, однак не оплаченого газу зараховувались як борг «Львівгаз збуту».

«Побутові споживачі використовують понад 85% газу в опалювальний період, тож об’єми несплаченого газу зростають пропорційно із збільшенням споживання палива. Приведення до стандартних умов, котре застосовується в рахунках із жовтня, і буде діяти для всіх без винятку споживачів в Україні, дасть змогу зупинити дискримінаційну практику вибіркового застосування стандартних умов. А що стосується боргів накопичених раніше, то ця проблема потребує комплексного рішення за участю Кабінету Міністрів, Держрегулятора та учасників ринку», - зазначає директор «Львівгаз збуту» Наталія Лавриненко.

Тому в кожній квитанції довідково зазначена інформація щодо різниці в об’ємах спожитого газу в стандартних і робочих умовах за період від 01 грудня 2015 року до 30 вересня 2018 року. Борги за цей період виникли з причин, котрі не залежать від «Львівгаз збуту».

Відтак газова компанія звертається до органів влади для зваженого і комплексного вирішення проблеми цих боргів. Без такого рішення компанії доведеться пред'явити населенню заборгованість, котра виникла.