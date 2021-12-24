Антимонопольний комітет оштрафував «Київтеплоенерго» майже на 2 млн грн

АМКУ розглядає справу щодо перерахунку за теплопостачання в Києві

Антимонопольний комітет України оштрафував комунальне підприємство «Київтеплоенерго» на 1,95 млн грн. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Відповідне рішення 23 грудня 2021 року ухвалила Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету.

Згідно з повідомленням, «Київтеплоенерго» оштрафовано за подання інформації в неповному обсязі на вимогу Північного міжобласного відділення АМКУ.

Інформація необхідна була АМКУ в рамках оцінки виконання наданих раніше підприємству рекомендацій щодо здійснення перерахунку за теплопостачання в Києві.

Натомість «Київтеплоенерго» повідомило АМКУ, що зробило перерахунок споживачам таким чином:

у бік зменшення - на 61 млн грн;

у бік збільшення - на 103,1 млн грн.

«Для встановлення того, чи дійсно рекомендації Північному МТВ призвели до додаткових нарахувань, чи причиною є некоректне виконання рекомендацій, відділення направило додаткову вимогу про надання інформації. Однак комунальне підприємство надало запитувану інформацію не у повному обсязі та не у встановлений строк. Це порушення передбачене пунктом 14, статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та карається штрафом. Також «Київтеплоенерго» має виконати вимогу Північного міжобласного відділення АМКУ щодо надання повної інформації», – йдеться в повідомленні АМКУ.