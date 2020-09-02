«Дніпропетровськгаз» завершує підготовку газових мереж до осінньо-зимового сезону



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Фахівці підготовлювалися до опалювального сезону безперервно протягом року

З початку року компанія провела комплексне приладове обстеження понад 11 тис км газових мереж

Працівники АТ «Дніпропетровськгаз» у рамках підготовки до осінньо-зимового періоду завершують виконувати комплекс важливих заходів для забезпечення безаварійної та безперебійної доставки газу клієнтам. Про це йдеться у пресс-релізі Регіональної газової компанії «Дніпропетровськгаз».

Для приведення газопроводів у задовільний стан з початку року фахівці компанії провели комплексне приладове обстеження понад 11 тис км газових мереж, модернізували та реконструювали 0,05 км газопроводу, що знаходився в аварійному або непридатному для користування стані. Спеціалісти здійснили капітальний ремонт 6 засувок, провели реконструкцію 1 ГРП, заміну 8 ГРП на ШРП та 27 замін застарілих ШРП на нові. Також працівниками АТ «Дніпропетровськгаз» було виявлено та ліквідовано 47 тис випадків витоку газу.

«З кожним роком обсяг роботи збільшується, адже газопроводи поступово зношуються. Багатьом газовим мережам в області вже більше 50 років. І в силу свого віку вони потребують не просто ремонту, а й заміни. Проведення найбільших і найскладніших ремонтів зазвичай планується на літо, адже іноді нам доводиться припиняти розподіл газу на цілі будинки, вулиці і навіть села. Ми розуміємо, що це приносить тимчасовий дискомфорт для споживачів газу, але просимо їх ставитися до цього з розумінням, адже всі роботи проводяться виключно заради їх безпеки», – зазначає головний інженер АТ «Дніпропетровськгаз» Олександр Макаренко.

Важливо відзначити, що роботи з підготовки до опалювального сезону проводяться безперервно протягом року. Для цього компанія розробляє і затверджує Інвестиційну програму та План розвитку. В ці заходи входять обстеження мереж на предмет витоків газу та виявлення місць пошкодження, їх усунення, фарбування вуличних газопроводів, реконструкція споруд на газопроводах, їх ревізія, налагодження тощо.

У свою чергу АТ «Дніпропетровськгаз» нагадує споживачам про те, що їм, зі свого боку, також потрібно подбати про готовність до початку опалювального сезону – звернутися до спеціалізованих організацій для проведення перевірки димовентканалів, укласти договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж та сплатити за послуги з розподілу газу.

Раніше повідомлялося, що пільговики та субсидіанти на Рівненщині заборгували понад 3 млн грн за розподіл газу.

Нагадаємо, що понад 34 тис. клієнтів «Чернівцігазу» жодного разу не сплатили за розподіл газу.

Як повідомлялося, то на Сумщині споживачі заборгували понад 2 млн грн за розподіл газу.