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    Економіка та фінанси

    «Дніпропетровськгаз збут» відправив на 40% більше повідомлень про відключення за борги

    У Дніпропетровській області з початком опалювального сезону різко збільшились неплатежі за газ
    З початком опалювального сезону понад 25 тис. споживачів Дніпропетровської області отримали від ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» повідомлення про відключення газопостачання за борги. У 2017 році компанія направила 146 тис. повідомлень про відключення від газової мережі у разі не погашення накопичених боргів. У порівнянні з 2016 роком ця
    • Сьогодні, 11:30
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    Фото times.cv.ua

    У Дніпропетровській області з початком опалювального сезону різко збільшились неплатежі за газ

    З початком опалювального сезону понад 25 тис. споживачів Дніпропетровської області отримали від ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» повідомлення про відключення газопостачання за борги. У 2017 році компанія направила 146 тис. повідомлень про відключення від газової мережі у разі не погашення накопичених боргів. У порівнянні з 2016 роком ця цифра зросла до 40%.

    Більша частина неплатників заборгувала за енергоресурс понад 5 тис. грн., у деяких цей борг вже досяг кількох десятків тисяч гривень. Такі громадяни ігнорують повідомлення про відключення до моменту припинення їм газопостачання.

    «Від’єднання від газової мережі злісних неплатників – останній захід. Компанія неодноразово пропонувала споживачам два варіанти припинення накопичення неплатежів. Перший - це звернутися в органи соцзахисту для оформлення субсидій. Другий варіант передбачає реструктуризацію боргу за газ», - сказала директор «Дніпропетровськгаз Збут» Тетяна Соболь.
    Чинними нормативними документами регламентується, що в разі несплати за спожитий природний газ компанія має право призупинити подальше газопостачання та стягнути заборгованість зі споживача в судовому порядку.

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    «Споживачі, які не оплачують вчасно рахунки за газ, повинні усвідомити, що процес відновлення газопостачання здійснюється лише після 100% оплати боргів за газ та компенсації витрат працівників газової компанії на роботи з припинення та подальшого відновлення газопостачання, що в середньому коштує від 500 грн», - коментує Соболь.

    Нагадаємо, у Дніпропетровській області з початком опалювального сезону різко збільшились неплатежі за газ. Борги населення за блакитне паливо вже зросли до 1,85 млрд грн., що в два рази більше суми боргу в 2016 році. Майже половина заборгованості - близько 900 млн грн - припадає на жителів Дніпра. Значна сума боргу за газ також припадає на бюджетні неплатежі за субсидії і становить 1,15 млрд грн.

    ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» з 1 липня 2015 року виступає гарантованим постачальником газу для споживачів природного газу м. Дніпро та Дніпропетровської області, с. Темирівка Гуляйпольського району Запорізької області та с. Радянське Кобиляцького району Полтавської області (згідно з рішення НКРЕКП №1588 від 21 травня 2015 р.). Компанія постачає природний газ майже 1,3 млн. побутовим споживачам, 700 бюджетним установам та 152 релігійним організаціям.

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