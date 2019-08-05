Долар і євро стрімко здорожчали: курс валют на 5 серпня



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Вартість долара зросла ще на 12 копійок

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 5 серпня щодо американського долара та євро.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейські валюти піднялися у ціні. Вартість долара зросла ще на 12 копійок та встановилася на рівні 25,53 грн.

У свою чергу, вартість євро збільшилася майже на 38 копійок – до 28,36.

Національний банк України встановив такі курси валют:

100 доларів США – 2553.77 грн;

100 євро – 2836.21 грн.

Нагадаємо, протягом 15-19 липня Національний банк України викупив 40 мільйонів доларів на міжбанківському валютному ринку. Це у 3,46 раза менше, ніж тижнем до цього.

Так, від початку липня 2019 року Національний банк суттєво наростив обсяги викупу валюти, придбавши майже 460 мільйонів доларів за перші два тижні. Загалом, від початку липня Нацбанк придбав вже пів мільярда доларів, які направили на поповнення міжнародних резервів.

Від початку 2019 року міжнародні валютні резерви України поповнили на 2,13 мільярда доларів шляхом викупу валюти на міжбанківському ринку. При цьому за цей час продали 231,4 мільйона доларів для стримування стрибків долара.

На початку липня міжнародні резерви України зросли на 1,2 мільярда доларів.