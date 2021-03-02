  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Долар росте, євро падає: курс валют на 2 березня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вперше за останній місяць курс зріс до 28 грн/$ - Долар росте, євро падає: курс валют на 2 березня
    Вперше за останній місяць курс зріс до 28 грн/$
    Фото з відкритих джерел

    Нацбанк підвищив курс долара до 28 грн

    На вівторок, 2 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,00 грн/$, що більше майже на 6 коп. в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

    Офіційний курс гривні до євро на 2 березня встановлено на рівні 33,71 грн/євро, тоді як на 1 березня він становив 33,84 грн/євро.

    Таким чином, офіційний курс євро падає, а долара – зростає.

    Офіційний курс гривні до долара та євро. Фото: скріншот із сайту НБУ
    Офіційний курс гривні до долара та євро. Фото: скріншот із сайту НБУ

    Нагадаємо, на 1 березня Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,94 грн/$.

    Як відомо, останній тиждень лютого минулого під знаком стабільності курсу долара. Причому «штиль» на валютному ринку виявився ще більшим, ніж тижнем раніше. Курс як готівкового, так і безготівкового долара змінювався в межах статистичної похибки.

    Читайте також:
    Теги: Національний банк курс валют гривня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies