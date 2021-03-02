Долар росте, євро падає: курс валют на 2 березня

Нацбанк підвищив курс долара до 28 грн

На вівторок, 2 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,00 грн/$, що більше майже на 6 коп. в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Офіційний курс гривні до євро на 2 березня встановлено на рівні 33,71 грн/євро, тоді як на 1 березня він становив 33,84 грн/євро.

Таким чином, офіційний курс євро падає, а долара – зростає.

Офіційний курс гривні до долара та євро. Фото: скріншот із сайту НБУ

Нагадаємо, на 1 березня Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,94 грн/$.

Як відомо, останній тиждень лютого минулого під знаком стабільності курсу долара. Причому «штиль» на валютному ринку виявився ще більшим, ніж тижнем раніше. Курс як готівкового, так і безготівкового долара змінювався в межах статистичної похибки.

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